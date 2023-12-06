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Завдяки «Армії дронів» за тиждень уражено 132 одиниці ворожої техніки

6 декабря 2023 г., 8:25

Завдяки «Армії дронів» за тиждень уражено 132 одиниці ворожої техніки

Ударні підрозділи «Сил оборони», що забезпечуються безпілотними літальними апаратами в рамках проєкту «Армія дронів», за сім днів з 27 листопада по 7 грудня 2023 року знищили або пошкодили понад 130 одиниць російської військової техніки, повідомив Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України.

Серед виведеної з ладу ворожої техніки – 8 танків, 30 бойових броньованих машин, 4 самохідні артилерійські установки, 32 гармати, 46 вантажівок, п’ять радіолокаційних станцій, дві реактивні системи залпового вогню тощо.

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