Застосунком «Дія» користується вже понад 17 млн українців

19 мая 2022 г., 12:15

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Розвиток України як цифрової держави не припиняється, навіть попри російську агресію. Про це заявив Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України, в інтерв’ю під час оголошення списку Tech 28 видання Politico.

«За два роки Мінцифри вдалося побудувати гнучкий процес цифровізації. Його можна адаптувати під будь-які потреби. Тому нам вдалося швидко переформатувати свою роботу й не витрачати цінний час на розробку нових продуктів із нуля. Оскільки українці потребують швидких та ефективних рішень своїх проблем просто зараз», – зазначив Михайло Федоров.

За його словами, за перший місяць війни в застосунку «Дія» запрацювало багато актуальних послуг. Наприклад, заява про зруйноване майно, допомога армії, можливість швидко та зручно подати заявку на соціальні виплати від держави, чатбот єВорог для допомоги ЗСУ у зборі інформації про переміщення ворожих військ. Також з’явилося «Дія.TV» та «Дія.Радіо», щоб українці, навіть на тимчасово окупованих територіях, могли отримувати офіційну та правдиву інформацію. Зараз застосунком користується понад 17 млн українців.

Михайло Федоров підкреслив, що з початком повномасштабної війни темпи цифровізації країни навіть пришвидшилися, адже саме зараз ми потребуємо швидких та ефективних рішень.

«Україна – це майже 300 тис. програмістів та ІТ-фахівців. Ми, як і Європа, розуміємо, що подальший економічний розвиток та темп зростання ВВП безпосередньо залежить від долі цифрової економіки. Наша мета зараз – стати повноцінними членами єдиного цифрового ринку ЄС», – додав речник.

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