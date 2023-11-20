Засновника OpenAI Сема Альтмана звільнили з поста СЕО

20 ноября 2023 г., 9:35

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Reuters повідомляє, що рада директорів компанії OpenAI, розробника ChatGPT, у п’ятницю звільнила генерального директора Сема Альтмана (Sam Altman), що викликало шок у колах індустрії.



Тимчасово виконувати обов’язки генерального директора буде технічний директор OpenAI Міра Мураті (Mira Murati), повідомила компанія, додавши, що вона проведе офіційний пошук постійного генерального директора.



«Відставка Альтмана відбулася після обміркованого процесу розгляду радою директорів, яка дійшла висновку, що він не був послідовно відвертим у спілкуванні з радою директорів, що заважало їй виконувати свої обов’язки», - йдеться в блозі OpenAI, не уточнюючи подробиць.



Грег Брокман (Greg Brockman), президент і співзасновник OpenAI, який пішов з посади голови ради директорів в рамках управлінських перестановок, звільнився з компанії, про що він повідомив в Twitter пізно ввечері в п’ятницю. «Виходячи з сьогоднішніх новин, я звільняюся», - написав він.



Подія виявилася несподіванкою для багатьох співробітників, які отримали інформацію про раптову зміну керівництва з внутрішнього повідомлення та публічного блогу компанії. Це стало несподіванкою і для Альтмана та Брокмана, які дізналися про рішення ради директорів за кілька хвилин після оголошення, заявив Грег Брокман. «Ми все ще намагаємося з’ясувати, що саме сталося», - написав у Twitter, додавши: «З нами все буде добре. Незабаром відбудуться великі події».



Рада директорів, яка зараз складається з чотирьох осіб, включає трьох незалежних директорів, які не є співробітниками OpenAI та не володіють її акціями. Серед них Адам Д’Анджело (Adam D’Angelo), нинішній генеральний директор Quora, він також провів майже чотири роки у Facebook і був технічним директором цього технологічного гіганта з 2006 по 2008 рік. Таша Макколі (Tasha McCauley), старший науковий співробітник в Rand Corporation. Хелен Тонер (Helen Toner) раніше працювала в Центрі управління штучним інтелектом Оксфордського університету, а також була директором зі стратегії Центру безпеки та нових технологій Джорджтаунського університету. У раду також входить головний науковий співробітник компанії Іллю Суцкевера (Ilya Sutskever).



Альтман, який раніше керував Y Combinator, є серійним підприємцем та інвестором. Він був обличчям OpenAI, яка розробила шалено популярний ChatGPT, на базі технології генеративного АІ.



Альтман написав на X незабаром після того, як OpenAI опублікував свій блог: «Мені сподобався час, проведений в OpenAI. Він став трансформаційним для мене особисто, і, сподіваюся, трохи для світу. найбільше мені сподобалося працювати з такими талановитими людьми. про те, що буде далі, я розповім пізніше».



Мураті, яка працювала в Tesla, приєдналася до OpenAI у 2018 році та пізніше стала директором з технологій. Вона керувала запуском продуктів, включаючи ChatGPT.



На екстреній нараді в п’ятницю вдень після оголошення Мураті намагалася заспокоїти співробітників і заявила, що партнерство OpenAI з Microsoft стабільне, а керівники компанії, в тому числі генеральний директор Сатья Наделла (Satya Nadella), продовжують висловлювати впевненість у стартапі. Про це Reuters повідомила людина, знайома з цим питанням. У заяві, опублікованій на сайті Microsoft, Наделла сказав: «У нас є довгострокова угода з OpenAI… Разом ми продовжимо надавати світові значущі переваги цієї технології».



Слід додати, що колишній генеральний директор Google Ерік Шмідт (Eric Schmidt) назвав Альтмана «моїм героєм», додавши: «Він побудував компанію з нуля до 90 мільярдів доларів і назавжди змінив наш спільний світ. Я не можу дочекатися, щоб побачити, що він зробить далі. Я і мільярди людей отримаємо вигоду від його майбутньої роботи - це буде просто неймовірно».



«Це шокує, і Альтман був ключовим інгредієнтом у рецепті успіху OpenAI, - заявив Деніел Айвз (Daniel Ives), аналітик Wedbush Securities. - Тим не менш, ми вважаємо, що Microsoft і Наделла будуть здійснювати більший контроль над OpenAI в майбутньому після звільнення Альтмана».



Повний вплив несподіванки для OpenAI проявиться з часом, але його перспективи залучення коштів викликають занепокоєння вже зараз. Альтман вважався майстром фандрейзингу, який зумів домовитися про мільярдні інвестиції від Microsoft, а також очолив цьогорічні тендерні пропозиції компанії, які сприяли зростанню вартості OpenAI.



«У короткостроковій перспективі це погіршить здатність OpenAI залучати більше капіталу. У проміжній перспективі це не буде проблемою», - сказав Томас Хейз (Thomas Hayes), голова хедж-фонду Great Hill Capital.



Інші аналітики кажуть, що звільнення Альтмана, хоча і є руйнівним, але не підірве конкурентну перевагу OpenAI чи Microsoft.

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