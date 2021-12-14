Зашифрованная информация станет приоритетной целью для китайского кибершпионажа

14 декабря 2021 г., 13:55

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По мнению аналитиков американской фирмы технологического консалтинга, Booz Allen Hamilton (BAH), хакеры, поддерживаемые Пекином, вскоре могут сосредоточиться на краже зашифрованных секретных данных, такие как биометрическая информация, личности агентов под прикрытием и спецификации оружия, в надежде взломать их защиту в будущем с помощью квантовых компьютеров.

В отчёте под названием Chinese Threats in the Quantum Era, BAH подкрепляет свой прогноз, указывая на прошлые кампании кибершпионажа со стороны этой страны, а также на декларированные публично амбиции Китая стать ведущим игроком в области квантовых вычислений к середине 2020 г.

Недавние исследования свидетельствуют, что для взлома алгоритмов, лежащих в основе широко используемой сегодня криптографии с открытым ключом, потребуется процессор с примерно 20 млн. кубитов, то есть намного больший, чем лучшие существующие сегодня квантовые чипы.

Консалтинговая компания считает, что шансы Китая создать квантовый компьютер, способный взломать такую криптографию, до 2030 г. «очень малы». Тем не менее, аналитики BAH утверждают, что к тому времени указанные ими типы похищаемых данных продолжат сохранять свою ценность.

«К концу 2020-х годов китайские группы угроз, вероятно, накопят данные, которые позволят квантовым симуляторам обнаруживать новые экономически ценные материалы, фармацевтические препараты и химические вещества, – предупреждают аналитики. – Зашифрованные данные с длительным сроком разведывательной важности, такие как биометрические маркеры, секретные данные сотрудников разведки и имена источников, номера социального страхования и конструкции оружия, всё чаще будут похищаться с расчётом, что они в конечном итоге смогут быть расшифрованы».

При этом, на внедрение надёжной стратегии защиты от этой угрозы, с использованием пост-квантового шифрования, организациям, по оценке BAH, может понадобиться не менее 10 лет, а возможно даже больше, учитывая, что развёртывание современной инфраструктуры шифрования с публичным ключом заняло почти двадцать лет.

Поэтому, Институт стандартов и технологий США (NIST) уже сейчас начал поиск ответов на вопросы пост-квантовой криптографии и составил приоритетный список кандидатов для обмена цифровыми ключами и добавления цифровых подписей.

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