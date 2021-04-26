Защищенный ноутбук Acer Enduro Urban N3 обойдется от 19999 грн

26 апреля 2021 г., 12:58

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Компания Acer представила 14-дюймовый ноутбук Acer ENDURO Urban N3 (EUN314-51W), который сочетает в себе прочность и портативность, так как создан специально для использования в дороге и в сложных условиях.

При толщине 21,95 мм, вес Acer ENDURO Urban N3 составляет 1,85 кг. Результаты испытаний по военным стандартом MIL-STD 810H и сертификации на соответствие классу защиты IP53 свидетельствуют, что ноутбук выдерживает падение с высоты до 122 см, а также влияние экстремальных температур в диапазоне от −32 до 49 °C, попадание пыли и брызги воды. Среди особенностей устройства можно отметить наличие амортизаторов на углах корпуса, водонепроницаемых входных / выходных портов, динамиков и кнопок. Новинка также оснащена фирменным водостойким вентилятором Aquafan от компании Acer, который обеспечивает отвод воды из корпуса с помощью продуманной дренажной системы.

Аппаратная платформа включает процессор Intel Core i7 11-го поколения, видеокарту NVIDIA GeForce MX3306, SSD емкостью до 1 ТБ и оперативную память DDR4 объемом 32 ГБ. Полнофункциональный порт USB Type-C с поддержкой интерфейса Thunderbolt 4, слот для SD-карты и модуль Intel Wi-Fi 6 (Gig +) обеспечивают широкие возможности подключения. Ноутбук оснащен также аккумулятором, для которого заявлена возможность обеспечить до 13 часов работы в автономном режиме. Встроенный Full HD дисплей построен на IPS-матрице с разрешением 1920×1080и яркостью 450 нит, что позволяет различать изображение даже под открытым небом.

Сообщается, что большинство моделей поступит в продажу начиная с середины мая по следующим рекомендованным розничным ценам:

· Acer Enduro Urban N3 (NR.R18EU.002) — 19999 грн;

· Acer Enduro Urban N3 (NR.R1CEU.004) — 19999 грн;

· Acer Enduro Urban N3 (NR.R18EU.003) — 23999 грн;

· Acer Enduro Urban N3 (NR.R1CEU.005) — 23999 грн;

· Acer Enduro Urban N3 (NR.R1CEU.006) — 25999 грн;

· Acer Enduro Urban N3 (NR.R19EU.002) — 26299 грн;

· Acer Enduro Urban N3 (NR.R1DEU.003) — 26299 грн;

· Acer Enduro Urban N3 (NR.R19EU.003) — 27999 грн.

· Acer Enduro Urban N3 (NR.R19EU.005) — 31499 грн.

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