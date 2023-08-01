Зарядні станції для електромобілів з'явилися на паркінгу ТРЦ Respublika Park

1 августа 2023 г., 16:25

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На паркінгу в ТРЦ Respublika Park у Києві, за адресою Кільцева дорога, 1 запрацювали зарядні станції електромобілів.



Як розповіли у пресслужбі ТРЦ, проєкт реалізовано у співпраці зі світовим брендом зарядних станцій Wallbox. В партнерстві з компанією 1UP на паркінгу ТРЦ здійснено запуск в роботу 29 зарядних станцій для електромобілів.



На зовнішньому паркінгу Р1, паркінгу Р6 (Синій Кіт) та біля Сільпо Р7 (Помаранчевий Жираф) розташовані зарядні станції потужністю 22 кВт. Також на паркінгу Р5 (Жовтий Заєць), біля центрального заїзду, розміщені швидкісні зарядні станції нового покоління Wallbox Supernova потужністю 60 кВт. Ці станції підходять для громадського заряджання на паркованні торговельного центру, надаючи водіям можливість освіжитися напоями, займатись справами або купувати продукти, поки їх автомобілі заряджаються.



Вартість 1 кВт на зарядній станції потужністю 22 кВт·год становить 8,08 грн, а на зарядній станції потужністю 60 кВт·год - 10,78 грн за кВт. Зазначено, це найнижчі та найвигідніші тарифи на ринку. Керівництво ТРЦ Respublika Park акцентує, що впровадження зарядних станцій є частиною загального стратегічного плану розвитку парку.



"Ми активно впроваджуємо для клієнтів ТРЦ нові сервіси, що планувалися ще до повномасштабної війни. У липні встановили зарядні станції для електромобілів на паркінгу ТРЦ. Ми бачимо зростання цього тренду серед клієнтів, вони все більше віддають перевагу електромобілям, а значить Respublika Park має забезпечити своїм відвідувачам необхідну інфраструктуру”, — зауважила генеральний директор ТРЦ Юлія Щаслива.



Окрім того, в Respublika Park спростили процес оплати паркування для своїх відвідувачів, завдяки оплаті через мобільний додаток ТРЦ. Достатньо лише обрати в панелі навігації додатка розділ "Паркінг", вказати номер свого автомобіля або просканувати QR-код, який знаходиться на талоні паркування. Для оплати послуги можна використовувати Google Pay або Apple Pay.



Однією з ключових переваг нової системи є можливість уникнути черг на виїзді. Після здійснення оплати, відвідувач має 15 хвилин для комфортного виїзду з паркінгу, не втрачаючи часу на оплату на місці.



Зазначимо також, що з березня 2023 року ТРЦ Respublika Park проводить благодійну ініціативу: з кожної оплати за паркування перераховує 5 гривень на благодійний рахунок Національного Банку України на підтримку ЗСУ. Таким чином, кожен, хто приїхав автомобілем до ТРЦ, автоматично взяв участь у зборі коштів для захисників. Лише за перший квартал цього року вже перерахували близько 1 млн гривень.

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