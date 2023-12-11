Зареєстровано законопроєкт, що сприятиме пришвидшенню відновлення зв’язку

11 декабря 2023 г., 13:25

«Міністерство цифрової трансформації України» повідомляє, що у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №10299, частина якого стосується телекомунікацій й допоможе операторам швидше укладати договори оренди для встановлення базових станцій. Це прискорить відновлення зв'язку на деокупованих територіях.

Головна зміна в законопроєкті для телекому – спростити та прискорити передачу майна в оренду для розміщення телеком-обладнання операторів: у воєнний час та п’ять років після його скасування термін оренди скорочується з 85 робочих днів до 51, а у мирний час – зі 118 робочих днів до 66.

Інформаційна війна – один з головних інструментів ворога. Відновлення української мережі після деокупації має відбуватися якнайшвидше, щоб громадяни отримували доступ до українських новин та інформаційних ресурсів.

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