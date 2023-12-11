 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Зареєстровано законопроєкт, що сприятиме пришвидшенню відновлення зв’язку

11 декабря 2023 г., 13:25

Зареєстровано законопроєкт, що сприятиме пришвидшенню відновлення зв’язку

«Міністерство цифрової трансформації України» повідомляє, що у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №10299, частина якого стосується телекомунікацій й допоможе операторам швидше укладати договори оренди для встановлення базових станцій. Це прискорить відновлення зв'язку на деокупованих територіях.

Головна зміна в законопроєкті для телекому – спростити та прискорити передачу майна в оренду для розміщення телеком-обладнання операторів: у воєнний час та п’ять років після його скасування термін оренди скорочується з 85 робочих днів до 51, а у мирний час – зі 118 робочих днів до 66.

Інформаційна війна – один з головних інструментів ворога. Відновлення української мережі після деокупації має відбуватися якнайшвидше, щоб громадяни отримували доступ до українських новин та інформаційних ресурсів.

Як RPA-платформа допомогла SkyUр автоматизувати оплату рахунків

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  