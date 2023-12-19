Запропоновано "легкий перехід" до обчислень у пам'яті

19 декабря 2023 г., 16:45

0

Tweet

Швейцарський стартап Synthara запропонував своє розв'язання задачі організації обчислень у пам'яті, що не потребує внесення радикальних змін до нині широко поширеної обчислювальної архітектури.

З лавиноподібним зростанням популярності технології штучного інтелекту дедалі актуальнішим стає прискорення опрацювання великих обсягів інформації, що необхідні, наприклад, для великих мовних моделей з мільярдами параметрів. Мабуть, головною перешкодою для організації ефективної роботи з ними є обмежена пропускна здатність каналу передавання даних між оперативною пам'яттю та процесором. Виходом із цієї ситуації було б упровадження технології обчислень у пам'яті, але для цього знадобилося б докорінне перетворення обчислювальних платформ, які нині використовують. Однак просто інтегроване в них рішення від компанії Synthara може зняти таку суперечність.



Компанія стверджує, що інтеграція її технології в уже наявну архітектуру обчислювальної логіки може забезпечити 50-кратне підвищення продуктивності, не вимагаючи змін у загальній архітектурі чіпа або в програмних потоках. Причому у неї вже з'явився такий клієнт, як Bosch.

Цікаво, що стартап Synthara виокремився у 2019 р. з Інституту нейроінформатики (Цюрихський університет і ETH Zurich). А головою ради директорів компанії є Шон Мітчелл, співзасновник і генеральний директор компанії Movidius, що займається розробками в галузі штучного інтелекту та обробки технічного зору. Нагадаю, у 2016 році Movidius було продано Intel за 300 мільйонів євро.

Заснована Ману Наїром (Manu Nair), який нині обіймає посаду CEO, і Алессандро Аймаром (Alessandro Aimar), який є технічним директором компанії, Synthara розробила метод вбудовування обчислень у пам'яті в уже наявні програмно-апаратні платформи та підтримки застарілих застосунків. Технологія також може бути використана для розробки програмно-апаратних платформ з нуля.

За словами Наїра, обчислення в пам'яті - це те, що електронна промисловість повинна буде прийняти через енергоефективність. "Майже у всіх обчислювальних системах вузьким місцем є переміщення даних, тому підхід тут полягає в тому, щоб зменшити їхнє переміщення", - каже Наїр. Головна особливість пропозиції Synthara полягає в тому, що вона дає змогу компаніям ефективно здійснювати перехід, включно з підтримкою застарілого програмного забезпечення.

Пропозиція Synthara представлена у вигляді напівпровідникового IP під назвою ComputeRAM і супутнього програмного забезпечення, що додається в ланцюжок інструментів розробки.

Наразі ComputeRAM заснована на SRAM, але не залежить від типу пам'яті. Вона може бути застосована до ReRAM або інших типів пам'яті. Напівпровідникова ІС використовує масив пам'яті з додатковою периферійною схемою, яка збільшує площу приблизно на 5-10%, дозволяючи пам'яті виконувати математичні функції. Це повністю CMOS-сумісний процес.

"Система ComputeRAM пропонує дещо іншу абстракцію, ніж множення-накопичення. Її найнижчий обчислювальний примітив - це точковий добуток", - каже Наїр. "Ми вважаємо за краще працювати з бітовими комірками пам'яті. Ми також можемо працювати зі скомпільованими масивами пам'яті. Ми створимо компілятор ComputeRAM".

Програмне забезпечення також є ключовим елементом у ланцюжку інструментів. "Ми автоматизуємо розбиття алгоритмів і синхронізацію, розв'язуючи проблему для системного інтегратора", - каже Наїр.

"Інновації Synthara полягають в архітектурі, яка дозволяє нам зробити обчислення в пам'яті проблемою програмування, а не апаратною проблемою. Технологія не залежить від типу процесора - ми можемо підтримувати RISC-V, ARM або x86. Вона не залежить від технології пам'яті. Наш програмний стек дозволяє програмісту запускати як старі, так і нові алгоритми без переписування коду з підтримкою ComputeRAM", - стверджує компанія на своєму сайті.

Технологія також не залежить від типу даних. "Ми поки що не підтримуємо повноцінних обчислень із комою, що плаває, але цілі типи даних і блокчейн ми підтримуємо", - каже Наїр. "Крім того, вона динамічно конфігурується під час виконання".

Synthara випустила тестовий чіп ComputeRAM на базі SRAM за 22-нм техпроцесом 22FDX від GlobalFoundries. Наїр зазначив, що для ComputeRAM не потрібні можливості корпусування, характерні для техпроцесу 22FDX з повністю збідненим кремнієм на ізоляторі (FDSOI). Тестовий чип призначений для демонстрації, а його зразки будуть відправлені кільком замовникам.

Наїр заявив, що розраховує перенести ComputeRAM на техпроцес TSMC до кінця 2024 року, хоча вибір конкретного техпроцесу залежатиме від вимог провідних замовників.

На сьогодні Synthara залучила близько 3,5 млн дол. як початкове фінансування та отримала підтримку у вигляді грантів від Європейського союзу і швейцарських організацій на суму близько 5,5 млн швейцарських франків (близько 6,3 млн дол.). Наразі компанія продовжує займається збором коштів.

Як RPA-платформа допомогла SkyUр автоматизувати оплату рахунків