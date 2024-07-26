Запит на російські CRM за три роки впав вчетверо

26 июля 2024 г., 17:25

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Українська AI-платформа телефонії, колтрекінгу та аналітики дзвінків Ringostat, що входить до складу Netpeak Group, спробувала дослідити наскільки активно українські компанії відмовляються від російського програмного забезпечення в сегменті систем управління відносинами з клієнтами (CRM), на прикладі власної клієнтської бази, а також з залученням експертної думки деяких вітчизняних інтеграторів та розробників.

Оскільки рішення Ringostat зазвичай взаємодіє саме із CRM-системою, фахівці компанії мали змогу проаналізувати історичні дані 12664 звернень українського бізнесу за 2021-2024 роки щодо можливості інтеграції з тією чи іншою CRM. Таким чином з’ясувалося, що серед клієнтів Ringostat частка запитів, пов’язаних з українськими CRM, зросла з 2021 року майже у 8 разів – з 7 до 54%. Частка CRM з інших країн збільшилася вп’ятеро – з 5 до 24%. При цьому частка Custom CRM – тобто систем, розроблених під певний бізнес, знизилася втричі – з 15 до 5%. А частка запитів від клієнтів Ringostat щодо можливості інтеграції із російськими CRM з 2021 по 2024 роки впала більш як вчетверо – з 73 до 17%.

Цікаво, що стабільно високою впродовж останніх трьох років залишається частка бізнесів, що працюють взагалі без CRM – близько 40%. Втім все ж таких компаній поменшало на 3% за останній рік.

Найчастіше потенційні клієнти Ringostat цікавляться можливістю інтеграції з наступними українськими CRM: Creatio; Dr.Eleks; G-Plus; KeepinCRM; KeyCRM; NetHunt; Onebox; RealtSoft; SalesDrive; Uspacy. Показово, що чотири системи з цього списку є галузевими – рішення для медичних закладів, забудовників, інтернет-магазинів та будівельних компаній. Це ознака того, що вітчизняні розробники добре знаються на потребах певних сфер бізнесу.

Що стосується запитів на впровадження CRM, то за даними інтеграторів, попит на українські системи за три роки зріс з 5 до 53%, на іноземні з 23 до 33%, а на російські впав з 72 до 14%. Тобто цифри дуже схожі на оцінки Ringostat.

Своєю чергою статистика українських вендорів, що розробляють та продають власні CRM, також свідчить про щорічне зростання. Ба більше – останній рік ще не закінчився, а запитів від потенційних клієнтів вже майже стільки ж, скільки за весь минулий.

Цікаво, що за даними інтеграторів, найпоширенішими причинами, які наразі заважають клієнтам перейти на українські системи: проблеми з бюджетами; прагнення використовувати старий та знайомий функціонал; небажання інвестувати в щось нове під час війни або втрачати значні інвестиції, вкладені в попередню систему; неготовність починати нове впровадження, якщо попередня система нормально працює.

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