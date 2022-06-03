Законопроєкт щодо впровадження ВІМ-технологій у будівництві ще на крок наблизився до прийняття

3 июня 2022 г., 14:45

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Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав та рекомендував прийняти за основу законопроєкт, який передбачає цифровий підхід не лише до створення об’єктів будівництва, а й до ефективної організації їх подальшої експлуатації. Йдеться про проєкт закону «Про запровадження будівельного інформаційного моделювання (BIM-технології) на всіх етапах життєвого циклу об’єктів та науково-технічного супроводу об’єктів, удосконалення процедури обстеження об’єктів, прийнятих в експлуатацію в установленому законодавством порядку» (№6383). Про це повідомила Наталія Козловська, заступник міністра розвитку громад та територій.

«Цей законопроєкт, розроблений Мінрегіоном, є одним з інструментів комплексної цифрової трансформації всієї будівельної галузі. Адже застосування BIM-технологій дозволить синхронізувати процес будівництва між його учасниками, підвищити якість контролю робіт, оптимізувати витрати й водночас підвищити безпечність об’єктів будівництва», – сказала Наталія Козловська.

Крім того, законопроєкт передбачає запровадження обов’язкового використання ВІМ-технологій під час розроблення проєктної документації на будівництво окремих об’єктів, які будуються із залученням бюджетних коштів – із встановленням перехідного періоду у п’ять років.

Зауважимо, що Мінрегіоном вже здійснено низку важливих кроків у напрямку впровадження інноваційних та прогресивних технологій у будівництві, зокрема ВІМ-технологій. Наразі затверджено зміни до документів, що встановлюють склад та зміст проєктної документації, порядку її розроблення, а також кошторисні норми та нормативи у будівництві. Крім того, триває розроблення національних стандартів із питань застосування BIM-технологій під час проєктування та впроваджується цифровізація усіх процесів на цьому етапі.

Також урядом затверджена розроблена Мінрегіоном концепція впровадження технологій будівельного інформаційного моделювання (ВІМ-технологій) в Україні та план заходів з її реалізації.

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