Законодатели США собрали множество фактов нечестной конкуренции Amazon, Apple, Facebook и Google

8 октября 2020 г., 15:28

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Документ, вобравший в себя результаты примерно 16-месячного расследования, проведенного высшей антимонопольной инстанцией Палаты представителей Конгресса США, приблизительно на 450 страницах показал, что четыре техно-гиганта использовали предосудительные средства для укрепления своего господства в веб-поиске, смартфонах, социальных сетях и розничных продажах. Всё это прошло незамеченным для тех самых федеральных регулирующих органов, основная задача которых — сделать невозможным появление таких единоличных корпоративных титанов.

«Хотя Amazon, Apple, Facebook и Google принесли несомненную пользу обществу, у их доминирования есть и оборотная сторона, — говорится в отчёте. — Эти фирмы обычно управляют рынком, на котором сами же и конкурируют. Они пишут одни правила для соперников, а сами играют по другим, либо применяют меры собственного частного квазирегулирования (рынка), не отчитываясь в этом никому кроме себя самих».

Facebook обвиняется авторами в устранении конкурентных угроз своей монополии путём мегапоглощений сервисов обмена фотографиями (Instagram) и сообщениями (WhatsApp). Google, по их мнению, узурпирует огромные объёмы клиентских данных в целях создания «экосистемы переплетающихся монополий» и выпячивает собственную продукцию в результатах поиска. В отношении Amazon нарекания вызывают недопустимые методы конкуренции гиганта онлайновых продаж со своими меньшими партнёрами-продавцами.

Обвинения против Apple сосредоточены на App Store, единственном официальном источнике мобильных приложений для iPhone/iPad. Собранные факты свидетельствуют, что компания копировала функции популярных или инновационных приложений конкурентов, одновременно мешая их продвижению через App Store без объективных на то оснований.

Авторы отчёта предложили самый радикальный пересмотр антимонопольного законодательства США за последние десятилетия, серию законодательных реформ, которые могли бы дать правительству возможность бороться с доминированием в технологической отрасли и предотвратить будущие проблемные слияния. Любые такие преобразования, при условии их ратификации Конгрессом, повлияют не только на Кремниевую Долину, но ознаменуют широкую атаку против корпоративной консолидации вообще.

Собранные с июня 2019 г. порядка 1,3 млн документов и сотни часов свидетельских показаний смогут придать дополнительный юридический вес и другим расследованиям в отношении Apple, Amazon, Facebook и Google, активно ведущимся государственными и федеральными чиновниками. В частности, ожидается, что Министерство юстиции, практически завершившее собственную проверку деятельности Google, в ближайшие нескольких дней подаст антимонопольный иск против этого поисково-рекламного гиганта.

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