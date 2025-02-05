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Захист від robocalls: як запобігти шахрайським дзвінкам 

5 февраля 2025 г., 15:14
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Захист від robocalls: як запобігти шахрайським дзвінкам

Автоматизовані дзвінки, або robocalls, стають глобальною проблемою, з якою стикаються користувачі по всьому світу. Хоча ці технології спочатку створювалися для автоматизації взаємодії, вони часто використовуються у шахрайських схемах, що викликає серйозне занепокоєння серед користувачів і регулюючих органів.

Приклади шахрайства із застосуванням robocalls:

  • Фальшиві дзвінки від банків – зловмисники видають себе за працівників банку та запитують конфіденційні дані.
  • Лотерейні виграші – повідомлення про нібито виграш, для отримання якого потрібно сплатити «податок» або «комісію».
  • Голосові deepfake-дзвінки – використання штучного інтелекту для імітації голосу відомих осіб або родичів.
  • Фальшиві технічні служби – шахраї переконують жертву, що її пристрій заражений вірусом, і вимагають оплату за «усунення проблеми».


Наприклад, на початку 2024 року в США був зафіксований випадок, коли за допомогою штучного інтелекту було створено підроблений голос президента Байдена, який закликав виборців відмовитися від участі у виборах. Це викликало суспільний резонанс і привернуло увагу регуляторів до необхідності контролю над подібними технологіями.

Нещодавнє дослідження компанії Ribbon Communications у Японії показало, що населення має низьку обізнаність про robocalls, хоча значна кількість людей уже стикалася з підозрілими дзвінками - 90% респондентів ніколи не чули про robocalls. Майже 85% тих, хто знайомий із терміном, знають про випадки шахрайства, пов’язані з автоматизованими дзвінками.

Крім того дослідження виявило, що 42% опитаних стикалися з robocalls, а кожен п'ятий отримував підозрілий дзвінок із метою збору персональних даних. З тих, хто стикався з підозрілими robocalls 94% відчувають тривожність під час наступних дзвінків, 70% респондентів вважають, що доступні методи боротьби з небажаними дзвінками є недостатніми. Тобто ці результати показують, що, попри низьку поінформованість, проблема robocalls уже зачепила значну кількість користувачів у Японії.

Технології штучного інтелекту роблять robocalls реалістичнішими, що підвищує ризики шахрайства. Користувачі можуть отримати дзвінок від фейкового представника банку, правоохоронних органів або навіть знайомої людини, голос якої був згенерований АІ.

У відповідь на ці загрози у низці країн вже впроваджуються заходи боротьби з robocalls. Наприклад, у США діє стандарт STIR/SHAKEN, який зобов’язує операторів зв’язку перевіряти автентичність вхідних дзвінків.

Дослідження Ribbon Communications також показало, що 70% користувачів уникають відповідати на дзвінки з незнайомих номерів через побоювання шахрайства. Серед  респондентів 71% вважають, що самостійно захиститися від robocalls майже неможливо, і що ефективні рішення повинні розробляти оператори зв’язку.

Щоб допомогти користувачам і операторам зв’язку захиститися від robocalls, Ribbon Communications розробила систему Ribbon Call Trust, яка включає:

  • Аналіз репутації абонента — визначення потенційно небезпечних дзвінків.
  • Виявлення шахрайських та автоматизованих дзвінків.
  • Підтримку стандартів STIR/SHAKEN для перевірки автентичності номерів.
  • Шифрування дзвінків та інші методи захисту.
  • Маршрутизацію викликів за політикою безпеки.
  • Використання алгоритмів машинного навчання для виявлення підозрілих дзвінків.


Ці технології дозволяють операторам зв’язку фільтрувати підозрілі дзвінки та мінімізувати ймовірність шахрайства. Ribbon Call Trust уже впроваджено у США, Канаді та низці європейських країн, де регулятори активно впроваджують заходи для боротьби з шахрайськими дзвінками.

В Україніє офіційним дистриб'ютором Ribbon Communications є компанія НВУ, яка пропонує широкий спектр рішень для захисту та управління голосовими комунікаціями.

В рамках співпраці з Ribbon Communications, НВУ надає:

  • Консультації та технічну підтримку з питань безпеки голосових викликів.
  • Рішення для операторів зв’язку та корпоративних клієнтів.
  • Session Border Controller (SBC) — ключовий елемент захисту голосового трафіку, що забезпечує фільтрацію дзвінків, контроль сесій і захист від шахрайства.
  • SBC відіграє важливу роль у боротьбі з robocalls, запобігаючи несанкціонованим з’єднанням і забезпечуючи надійну роботу VoIP-мереж.


А що робити користувачам?
Попри розвиток технологій захисту, користувачі також мають бути уважними і не відповідати на дзвінки з невідомих номерів. І звісно не передавати конфіденційну інформацію телефоном. Рекомендується використовувати функції блокування підозрілих номерів і повідомляти оператору зв’язку про підозрілі дзвінки.

Зростання robocalls є викликом для цифрового світу, але підвищення обізнаності та впровадження технологій захисту допоможуть мінімізувати ризики.

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