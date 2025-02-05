Захист від robocalls: як запобігти шахрайським дзвінкам 

5 февраля 2025 г., 15:14

0

Tweet

Автоматизовані дзвінки, або robocalls, стають глобальною проблемою, з якою стикаються користувачі по всьому світу. Хоча ці технології спочатку створювалися для автоматизації взаємодії, вони часто використовуються у шахрайських схемах, що викликає серйозне занепокоєння серед користувачів і регулюючих органів.



Приклади шахрайства із застосуванням robocalls:

Фальшиві дзвінки від банків – зловмисники видають себе за працівників банку та запитують конфіденційні дані.

Лотерейні виграші – повідомлення про нібито виграш, для отримання якого потрібно сплатити «податок» або «комісію».

Голосові deepfake-дзвінки – використання штучного інтелекту для імітації голосу відомих осіб або родичів.

Фальшиві технічні служби – шахраї переконують жертву, що її пристрій заражений вірусом, і вимагають оплату за «усунення проблеми».



Наприклад, на початку 2024 року в США був зафіксований випадок, коли за допомогою штучного інтелекту було створено підроблений голос президента Байдена, який закликав виборців відмовитися від участі у виборах. Це викликало суспільний резонанс і привернуло увагу регуляторів до необхідності контролю над подібними технологіями.



Нещодавнє дослідження компанії Ribbon Communications у Японії показало, що населення має низьку обізнаність про robocalls, хоча значна кількість людей уже стикалася з підозрілими дзвінками - 90% респондентів ніколи не чули про robocalls. Майже 85% тих, хто знайомий із терміном, знають про випадки шахрайства, пов’язані з автоматизованими дзвінками.



Крім того дослідження виявило, що 42% опитаних стикалися з robocalls, а кожен п'ятий отримував підозрілий дзвінок із метою збору персональних даних. З тих, хто стикався з підозрілими robocalls 94% відчувають тривожність під час наступних дзвінків, 70% респондентів вважають, що доступні методи боротьби з небажаними дзвінками є недостатніми. Тобто ці результати показують, що, попри низьку поінформованість, проблема robocalls уже зачепила значну кількість користувачів у Японії.



Технології штучного інтелекту роблять robocalls реалістичнішими, що підвищує ризики шахрайства. Користувачі можуть отримати дзвінок від фейкового представника банку, правоохоронних органів або навіть знайомої людини, голос якої був згенерований АІ.



У відповідь на ці загрози у низці країн вже впроваджуються заходи боротьби з robocalls. Наприклад, у США діє стандарт STIR/SHAKEN, який зобов’язує операторів зв’язку перевіряти автентичність вхідних дзвінків.



Дослідження Ribbon Communications також показало, що 70% користувачів уникають відповідати на дзвінки з незнайомих номерів через побоювання шахрайства. Серед респондентів 71% вважають, що самостійно захиститися від robocalls майже неможливо, і що ефективні рішення повинні розробляти оператори зв’язку.



Щоб допомогти користувачам і операторам зв’язку захиститися від robocalls, Ribbon Communications розробила систему Ribbon Call Trust, яка включає:

Аналіз репутації абонента — визначення потенційно небезпечних дзвінків.

Виявлення шахрайських та автоматизованих дзвінків.

Підтримку стандартів STIR/SHAKEN для перевірки автентичності номерів.

Шифрування дзвінків та інші методи захисту.

Маршрутизацію викликів за політикою безпеки.

Використання алгоритмів машинного навчання для виявлення підозрілих дзвінків.





Ці технології дозволяють операторам зв’язку фільтрувати підозрілі дзвінки та мінімізувати ймовірність шахрайства. Ribbon Call Trust уже впроваджено у США, Канаді та низці європейських країн, де регулятори активно впроваджують заходи для боротьби з шахрайськими дзвінками.



В Україніє офіційним дистриб'ютором Ribbon Communications є компанія НВУ, яка пропонує широкий спектр рішень для захисту та управління голосовими комунікаціями.



В рамках співпраці з Ribbon Communications, НВУ надає:

Консультації та технічну підтримку з питань безпеки голосових викликів.

Рішення для операторів зв’язку та корпоративних клієнтів.

Session Border Controller (SBC) — ключовий елемент захисту голосового трафіку, що забезпечує фільтрацію дзвінків, контроль сесій і захист від шахрайства.

SBC відіграє важливу роль у боротьбі з robocalls, запобігаючи несанкціонованим з’єднанням і забезпечуючи надійну роботу VoIP-мереж.



А що робити користувачам?

Попри розвиток технологій захисту, користувачі також мають бути уважними і не відповідати на дзвінки з невідомих номерів. І звісно не передавати конфіденційну інформацію телефоном. Рекомендується використовувати функції блокування підозрілих номерів і повідомляти оператору зв’язку про підозрілі дзвінки.



Зростання robocalls є викликом для цифрового світу, але підвищення обізнаності та впровадження технологій захисту допоможуть мінімізувати ризики.

Комп’ютерний розум: генеративний штучний інтелект у рішеннях AWS