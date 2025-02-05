Захист від robocalls: як запобігти шахрайським дзвінкам 

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Автоматизовані дзвінки, або robocalls, стають глобальною проблемою, з якою стикаються користувачі по всьому світу. Хоча ці технології спочатку створювалися для автоматизації взаємодії, вони часто використовуються у шахрайських схемах, що викликає серйозне занепокоєння серед користувачів і регулюючих органів.
Приклади шахрайства із застосуванням robocalls:
- Фальшиві дзвінки від банків – зловмисники видають себе за працівників банку та запитують конфіденційні дані.
- Лотерейні виграші – повідомлення про нібито виграш, для отримання якого потрібно сплатити «податок» або «комісію».
- Голосові deepfake-дзвінки – використання штучного інтелекту для імітації голосу відомих осіб або родичів.
- Фальшиві технічні служби – шахраї переконують жертву, що її пристрій заражений вірусом, і вимагають оплату за «усунення проблеми».
Наприклад, на початку 2024 року в США був зафіксований випадок, коли за допомогою штучного інтелекту було створено підроблений голос президента Байдена, який закликав виборців відмовитися від участі у виборах. Це викликало суспільний резонанс і привернуло увагу регуляторів до необхідності контролю над подібними технологіями.
Нещодавнє дослідження компанії Ribbon Communications у Японії показало, що населення має низьку обізнаність про robocalls, хоча значна кількість людей уже стикалася з підозрілими дзвінками - 90% респондентів ніколи не чули про robocalls. Майже 85% тих, хто знайомий із терміном, знають про випадки шахрайства, пов’язані з автоматизованими дзвінками.
Крім того дослідження виявило, що 42% опитаних стикалися з robocalls, а кожен п'ятий отримував підозрілий дзвінок із метою збору персональних даних. З тих, хто стикався з підозрілими robocalls 94% відчувають тривожність під час наступних дзвінків, 70% респондентів вважають, що доступні методи боротьби з небажаними дзвінками є недостатніми. Тобто ці результати показують, що, попри низьку поінформованість, проблема robocalls уже зачепила значну кількість користувачів у Японії.
Технології штучного інтелекту роблять robocalls реалістичнішими, що підвищує ризики шахрайства. Користувачі можуть отримати дзвінок від фейкового представника банку, правоохоронних органів або навіть знайомої людини, голос якої був згенерований АІ.
У відповідь на ці загрози у низці країн вже впроваджуються заходи боротьби з robocalls. Наприклад, у США діє стандарт STIR/SHAKEN, який зобов’язує операторів зв’язку перевіряти автентичність вхідних дзвінків.
Дослідження Ribbon Communications також показало, що 70% користувачів уникають відповідати на дзвінки з незнайомих номерів через побоювання шахрайства. Серед респондентів 71% вважають, що самостійно захиститися від robocalls майже неможливо, і що ефективні рішення повинні розробляти оператори зв’язку.
Щоб допомогти користувачам і операторам зв’язку захиститися від robocalls, Ribbon Communications розробила систему Ribbon Call Trust, яка включає:
- Аналіз репутації абонента — визначення потенційно небезпечних дзвінків.
- Виявлення шахрайських та автоматизованих дзвінків.
- Підтримку стандартів STIR/SHAKEN для перевірки автентичності номерів.
- Шифрування дзвінків та інші методи захисту.
- Маршрутизацію викликів за політикою безпеки.
- Використання алгоритмів машинного навчання для виявлення підозрілих дзвінків.
Ці технології дозволяють операторам зв’язку фільтрувати підозрілі дзвінки та мінімізувати ймовірність шахрайства. Ribbon Call Trust уже впроваджено у США, Канаді та низці європейських країн, де регулятори активно впроваджують заходи для боротьби з шахрайськими дзвінками.
В Україніє офіційним дистриб'ютором Ribbon Communications є компанія НВУ, яка пропонує широкий спектр рішень для захисту та управління голосовими комунікаціями.
В рамках співпраці з Ribbon Communications, НВУ надає:
- Консультації та технічну підтримку з питань безпеки голосових викликів.
- Рішення для операторів зв’язку та корпоративних клієнтів.
- Session Border Controller (SBC) — ключовий елемент захисту голосового трафіку, що забезпечує фільтрацію дзвінків, контроль сесій і захист від шахрайства.
- SBC відіграє важливу роль у боротьбі з robocalls, запобігаючи несанкціонованим з’єднанням і забезпечуючи надійну роботу VoIP-мереж.
А що робити користувачам?
Попри розвиток технологій захисту, користувачі також мають бути уважними і не відповідати на дзвінки з невідомих номерів. І звісно не передавати конфіденційну інформацію телефоном. Рекомендується використовувати функції блокування підозрілих номерів і повідомляти оператору зв’язку про підозрілі дзвінки.
Зростання robocalls є викликом для цифрового світу, але підвищення обізнаності та впровадження технологій захисту допоможуть мінімізувати ризики.
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