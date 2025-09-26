Загальний річний дохід Accenture склав 69,67 млрд дол.

26 сентября 2025 г., 12:25

Компанія Accenture продемонструвала сильні фінансові результати, перевищивши оцінки аналітиків щодо доходу за четвертий квартал.

На тлі зростаючого попиту на цифрові сервіси та рішення на базі АІ, компанія також оголосила про початок шестимісячної програми реструктуризації загальною вартістю 865 млн дол. Ця ініціатива має на меті переорієнтувати робочу силу та операційну діяльність компанії відповідно до ключових ринкових трендів.

Загальний дохід Accenture за четвертий квартал склав 17,6 млрд дол., що виявилося вище середніх прогнозів аналітиків, які очікували на рівні 17,36 млрд дол.

Сама програма реструктуризації, яка є частиною ширшої тенденції адаптації великих гравців до ери АІ, включатиме витрати на вихідну допомогу та окремі відчуження. Reuters зазначає, що 250 млн дол. витрат очікується в наступному кварталі, на додаток до 615 млн дол., зафіксованих у четвертому кварталі, що й складає загальну суму в 865 млн дол. Ці заощадження будуть реінвестовані у перекваліфікацію персоналу та підвищення операційної ефективності. Аналітик CFRA Брукс Айдлет (Brooks Idlet) зазначив, що, незважаючи на реструктуризацію, компанія має намір розширювати персонал у 2026 році, фокусуючи ресурси на більш затребуваних областях.

Щодо підсумків року, то Accenture завершила 2025 фіскальний рік, продемонструвавши загальний дохід у розмірі 69,67 млрд дол.

Провідним напрямком із найбільшою виручкою стала галузева група Products (Товари/Виробництво), яка принесла 21,20 млрд дол.. Цей сегмент охоплює клієнтів у сфері споживчих товарів, промисловості та автомобілебудування, і його домінування свідчить про значні інвестиції компаній у цифрову трансформацію виробничих ланцюжків та логістики.

Другим за значимістю сектором став Health & Public Service (Охорона здоров'я та державні послуги), що забезпечив 14,76 млрд дол. доходу. Високий показник цього напрямку відображає тривалу співпрацю з урядовими структурами та значні проєкти з модернізації систем охорони здоров'я.

Група Financial Services (Фінансові послуги) посіла третє місце, згенерувавши 12,77 млрд дол. Це свідчить про стабільний попит на технологічні та консалтингові послуги серед банків, страхових компаній та ринків капіталу в умовах прискореної діджиталізації галузі.

Сектор Communications, Media & Technology (CMT) зафіксував дохід у розмірі 11,45 млрд дол., що є традиційно сильною сферою для ІТ-гіганта.

Нарешті, галузева група Resources (Ресурси), що включає енергетику та комунальні послуги, показала дохід у 9,48 млрд дол.. Таким чином, усі ключові операційні групи продемонстрували мільярдні показники, підтверджуючи світовий масштаб присутності Accenture.

Компанія продовжує наймати співробітників, паралельно впроваджуючи нову стратегію управління талантами, яка акцентує увагу на upskilling (підвищенні кваліфікації), поступовому відмові від ролей з нежиттєздатними навичками та використанні АІ для підвищення продуктивності. Загальний обсяг нових замовлень (new bookings), що є ключовим показником майбутнього доходу, склав 21,3 млрд дол. за квартал. Прогноз Accenture щодо зростання доходу на весь 2026 фінансовий рік становить від 2% до 5%, що дещо нижче оцінок LSEG у 5,3%.

