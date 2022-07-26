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Зафіксовано масові розсилання небезпечних електронних листів

26 июля 2022 г., 15:35

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв'язку, повідомляє про факти масового розсилання електронних листів із темою "Остаточний платіж" та одноіменним вкладенням у вигляді TGZ-архіву.

Відкриття архіву призведе до завантаження на комп'ютері шкідливих програм та, як наслідок, викрадення даних.

Атаку пов'язують із угрупованням UAC-0041 (російські хактивісти).

Деталі – за посиланням
https://cert.gov.ua/article/955924

Як протидіяти DDoS та цілеспрямованим атакам на інфраструктуру

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