Зафіксовано масові розсилання небезпечних електронних листів

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв'язку, повідомляє про факти масового розсилання електронних листів із темою "Остаточний платіж" та одноіменним вкладенням у вигляді TGZ-архіву.
Відкриття архіву призведе до завантаження на комп'ютері шкідливих програм та, як наслідок, викрадення даних.
Атаку пов'язують із угрупованням UAC-0041 (російські хактивісти).
Деталі – за посиланням
https://cert.gov.ua/article/955924
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