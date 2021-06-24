За Qualcomm уже 70% мирового рынка baseband-процессоров

24 июня 2021 г., 14:05

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Мировой рынок baseband-процессоров стремительно растет на фоне высокого спроса на решения с поддержкой 5G. По данным Strategy Analytics, общая выручка участников рынка в первом квартале года выросла на 27% "YoY", до 7,4 млрд долл. Несмотря на ощутимую нехватку производственных мощностей у foundry-компаний, рост сегмента baseband-процессоров 5G в натуральном и денежном выражениях описывался числом трехзначного порядка.



Пятерку ведущих чипмейкеров сформировали Qualcomm, MediaTek, Samsung LSI, Intel и Unisoc. Причем, за Qualcomm безраздельное лидерство с долей рынка в 53%. Следом разместились MediaTek (25%) и Samsung (10%).



В сегменте 5G за Qualcomm 70% от общих поставок. Высокий результат получен за счет Apple iPhone 12 и многочисленных Android-моделей с поддержкой нового стандарта связи. Новый, выполненный с детализацией 5 нм процессор компании – Snapdragon 888 – успешно стартовал и нашел себе место во многих флагманских моделях. Дальнейшему расширению подконтрольной доли благоприятствовал вынужденное сворачивание бизнеса HiSilicon, являвшейся главным поставщиком чипов для попавшей под торговые санкции Hauwei.



Выручка MediaTek выросла на 162% и сохранит высокую динамику на протяжении всего 2021 г. благодаря экспансии устройств с чипами компании за пределы китайского рынка.

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