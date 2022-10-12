12 октября 2022 г., 14:25

Google оголосив про партнерство з Coinbase – з 2023 року клієнти Google Cloud зможуть оплачувати послуги хмарного сервісу криптовалютами через Coinbase, а сама Coinbase розмістить деякі свої сервіси у хмарі від Google.

Використання платежів буде поступовим – спочатку таку можливість отримають партнери Coinbase, які оперують у сфері Web3, потім сфера застосування платежів розшириться.

Мені, правда, здається, що більш важливою частиною угоди є переїзд «частини» сервісів Coinbase у Google Cloud – хмарні сервіси Google борються за частку ринку, помітно поступаючись AWS (де зараз хоститься Coinbase) та Microsoft Azure, і нова угода дозволить покликати до себе певну частку криптопроектів.

За послуги Google можна буде платити криптовалютою

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