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За неделю капитализация Zoom выросла на треть – до 37,72 млрд долл

25 марта 2020 г., 10:25

За неделю капитализация Zoom выросла на треть – до 37,72 млрд долл

Сложившаяся ситуация с пандемией и активный переход пользователей на удаленную работу вызвал взрывной спрос в частности и на услуги видеоконференцсвязи.

Интерес к подобным сервисам простимулировал и оценки компаний их предоставляющих со стороны биржевых аналитиков. Один из наиболее ярких примеров компания Zoom Video Communications, которая, кстати, чуть меньше, чем год назад провела IPO – в апреле прошло года.

Акции Zoom с декабря прошлого года выросли в цене почти в два раза. Но наибольший всплеск интереса к ним наблюдался в последний месяц и даже неделю. На пике, в минувший понедельник, капитализация компании достигала 43,6 млрд долл., когда ее акции за сутки выросли в цене на 22%, до 159,56 долл.

Правда, за прошедшие два дня ценные бумаги потеряли в цене почти 17% и оценка Zoom снизилась до 37,72 млрд долл. Но тем не менее, многие наблюдатели отмечают, что капитализация компании будет расти - нынешняя ситуация позволит провайдеру достаточно активно нарастить пользовательскую базу с учетом того, что в его портфеле  помимо платной подписки есть и достаточно удобные бесплатные сервисы.


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