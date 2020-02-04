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За минувший квартал LG Display выручила 5,37 млрд долл.

4 февраля 2020 г., 16:55

За минувший квартал LG Display выручила 5,37 млрд долл.

LG Display отчиталась за четвертый квартал 2019 г. В течение отчетного периода производитель получил доход на уровне 5,37 млрд долл. Для сравнения, в четвертом квартале 2018 г. он достигал 5,81 млрд долл.

Убыток компании за три месяца достиг 1,52 млрд долл. В четвертом квартале 2018 г. LG Display получила чистую прибыль в размере 0,13 млрд долл.

Как отметили в компании, панели для мобильных устройств принесли LG Display более трети дохода — 36%. Второй категорией стали телевизионные панели — 28%. Панели для планшетов и ноутбуков принесли 20% дохода, а панели для настольных мониторов — 16%.

LG Display продолжает наращивать доход от продаж панелей OLED для телевизоров и P-OLED для смартфонов. Их средняя цена продажи за минувший квартал выросла на 18%.


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