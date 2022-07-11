11 июля 2022 г., 9:15

Як повідомлчяє Міненергно, за минулу добу відновлено електропостачання 12,85 тис. споживачів, які були знеструмлені через бойові дії.



Зокрема у Донецькій області – 8,3 тис., Запорізькій – 3,7 тис., Миколаївській - 500 споживачам, Сумській – 350 споживачам.



Українські енергетики докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути енергопостачання українським громадянам. Проте у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій, виконання робіт з розмінування та виникнення нових пошкоджень в електромережах.



Станом на 10 липня в Україні через пошкодження, обумовлені бойовими діями, залишаються знеструмленими близько 759 населених пунктів, загалом близько 589 тисяч споживачів. Зокрема, в Донецькій області – близько 349,5 тис., Луганській – понад 128,2 тис., Миколаївській – 30,2 тис., Харківській – близько 29,5 тис. споживачів.

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