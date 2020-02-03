За год поставлено почти 19 млн 5G-смартфонов

3 февраля 2020 г., 15:15

Не менее 18,7 млн смартфонов с поддержкой 5G отгружено на мировой рынок про итогам прошлого года, сообщает Strategy Analytics. Спрос оказался выше, нежели прогнозировалось ранее, а главными рынками сбыта признаны Китай и Южная Корея. США и Европа оставались позади, однако уже в течение этого года существенно сократят отрыв от лидеров.

Ведущим вендором рассматриваемого сегмента называется Huawei, отгрузившая 6,9 млн 5G-смартфонов, что соответствует доле рынка в размере 37%. Почти все из них разошлись в Китае, а наиболее востребованными моделями оказались Mate 20 X 5G и Mate 30 Pro 5G. На незначительном удалении разместилась Samsung, отгрузившая 6,7 млн устройств (доля рынка 36%) в авангарде с Note 10 5G и S10 5G. Первую тройку замкнула vivo, отгрузившая, преимущественно в Китай, 2,0 млн устройств.

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