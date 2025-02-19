 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

За два місяці після запуску на платформі CodeUA зареєструвалися вже 363 компанії

19 февраля 2025 г., 16:35

За два місяці після запуску на платформі CodeUA зареєструвалися вже 363 компанії

Користувачі техмаркетплейсу CodeUA можуть скористатися зручними можливостями для покращення досвіду роботи на платформі та підвищення продуктивності. Однією з основних функцій є автоматичний підбір виконавців, що дозволяє клієнтам швидко знайти необхідного партнера, заощаджуючи час і ресурси.

CodeUA об’єднує перевірені технологічні компанії України, відомі своєю компетентністю та високою якістю послуг для клієнтів з усього світу. За два місяці після запуску на платформі зареєструвалися 363 компанії та 120 клієнтів.

Платформа створює можливості для бізнесів з різних країн співпрацювати з українськими постачальниками технологічних рішень без прихованих платежів. CodeUA забезпечує клієнтів інструментами, що сприяють ефективній взаємодії. Серед них: створення проєктів; матчмейкінг; менеджмент пропозицій; порівняльна таблиця; обговорення проєкту тощо.

Платформа CodeUA створена спільними зусиллями Міністерства цифрової трансформації України та Львівського ІТ Кластера.

Комп’ютерний розум: генеративний штучний інтелект у рішеннях AWS

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  