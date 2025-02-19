За два місяці після запуску на платформі CodeUA зареєструвалися вже 363 компанії

19 февраля 2025 г., 16:35

Користувачі техмаркетплейсу CodeUA можуть скористатися зручними можливостями для покращення досвіду роботи на платформі та підвищення продуктивності. Однією з основних функцій є автоматичний підбір виконавців, що дозволяє клієнтам швидко знайти необхідного партнера, заощаджуючи час і ресурси.

CodeUA об’єднує перевірені технологічні компанії України, відомі своєю компетентністю та високою якістю послуг для клієнтів з усього світу. За два місяці після запуску на платформі зареєструвалися 363 компанії та 120 клієнтів.

Платформа створює можливості для бізнесів з різних країн співпрацювати з українськими постачальниками технологічних рішень без прихованих платежів. CodeUA забезпечує клієнтів інструментами, що сприяють ефективній взаємодії. Серед них: створення проєктів; матчмейкінг; менеджмент пропозицій; порівняльна таблиця; обговорення проєкту тощо.

Платформа CodeUA створена спільними зусиллями Міністерства цифрової трансформації України та Львівського ІТ Кластера.

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