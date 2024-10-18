За добу знешкоджено 215 вибухонебезпечних предметів

18 октября 2024 г., 8:25

Протягом доби, 16 жовтня, піротехнічні підрозділи ДСНС залучалися 153 рази, виявлено, вилучено і знешкоджено 215 вибухонебезпечних предметів, з них 1 од. авіаційних бомб, обстежено територію площею 132,99 га.

Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області – 36 тис. 416, Херсонщині – 16 тис. 966, Донеччині – 15 тис. 100, Київщині – 11 тис. 489, Миколаївщині – 9 тис. 519, Чернігівщині – 7 тис. 006, Сумщині – 4 тис. 504.

Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 536 тис. 444 од. вибухонебезпечних предметів та 2 тис. 965 кг вибухової речовини, у тому числі 4 тис. 064 од. авіаційних бомб. Обстежено територію площею понад 150 тис. 315 га.

У разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу повідомте за номером телефона - 101.

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