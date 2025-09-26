З початку тижня піротехнічними підрозділами ДСНС знешкоджено 947 вибухонебезпечних предметів

26 сентября 2025 г., 8:25

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що з початку тижня піротехнічні підрозділи залучались 513 раз, виявлено, вилучено і знешкоджено 947 вибухонебезпечних предметів, обстежено територію площею 199,71 га.





Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області – 49 тис. 664, на Херсонщині – 25 тис. 686, Донеччині – 17 тис. 916, Київщині – 15 тис. 305, Миколаївщині – 12 тис. 017, Чернігівщині – 8 тис. 039, Сумщині – 6 тис. 656.





Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 617 тис. 713 од. вибухонебезпечних предметів та 2 тис. 966 кг вибухової речовини, у тому числі 4 тис. 991 од. авіаційних бомб. Обстежено територію площею понад 190 тис. 201 га.





У разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу повідомте за номером телефону - 101.

