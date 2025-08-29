З початку тижня піротехнічними підрозділами ДСНС знешкоджено 722 вибухонебезпечних предметів

29 августа 2025 г., 8:15

З початку тижня піротехнічні підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій активно залучалися до розмінування територій. За цей період було здійснено 412 виїздів, під час яких виявлено, вилучено та знешкоджено 722 вибухонебезпечний предмет. Загальна площа обстеженої території склала 214,56 га.





Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області – 48 тис. 360, Херсонщині – 24 тис. 779, Донеччині – 17 тис. 794, Київщині – 14 тис. 891, Миколаївщині – 11 тис. 797, Чернігівщині – 7 тис. 920, Сумщині – 6 тис. 466.





Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 607 тис. 261 од. вибухонебезпечних предметів та 2 тис. 966 кг вибухової речовини, у тому числі 4 тис. 438 од. авіаційних бомб. Обстежено територію площею понад 188 тис. 495 га.





У разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу повідомляйте за номером телефону - 101.

Supermicro X14 Hyper — продуктивна платформа на базі Intel Xeon 6