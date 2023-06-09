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YouControl додала реєстр зі 170 тис. російських воєнних злочинців

9 июня 2023 г., 10:35
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Аналітична система YouControl додала новий блок для перевірки фізичних осіб – «Російські воєнні злочинці» (Russian War Criminals). Спільний проєкт журналістів «Слідство.Інфо» та активістів «Антикорупційного штабу» зібрав понад 170 тис. профілів військових російської федерації. Це онлайн-реєстр, що містить дані військових російської армії, ідентифікованих осіб полонених росіян, а також вбитих під час війни в Україні громадян рф. Російських солдатів у цьому реєстрі ідентифікують за допомогою відкритих джерел: списків «Центру оборонних стратегій» та ГУР, бази даних «Ищи своих», соцмереж та журналістських розслідувань.

База була створена в травні 2022 року з метою ідентифікації усіх військовослужбовців рф, які беруть безпосередню участь або причетні до війни росії проти України. Одним із ключових завдань проєкту є допомога у збиранні доказів злочинів конкретних осіб під час військових дій – для подальшого використання українськими й міжнародними слідчими та надання цих доказів в українських судах та у Міжнародному кримінальному суді (Гаага, Нідерланди).

Дані з реєстру «Російські воєнні злочинці» в системі YouControl знаходяться в модулі «Перевірка фізичних осіб» в лівому боковому меню «Медіа». У досьє можна побачити звання та приналежність до військової частини, а також статус особи.

Отримання додаткової інформації з публічних інформаційних ресурсів контролюючих (державних) органів та приватних організацій, таких як онлайн-реєстр «Російські воєнні злочинці» – важливий крок для аналізу схем запобігання та протидії легалізації (відмивання) коштів, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

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