Європейський блекаут

30 апреля 2025 г., 16:18

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Чому різко відімкнулись електроживлення в Іспанії та Португалії, поки невідомо. Португалія припустила, що проблема виникла в Іспанії, а Іспанія вказувала пальцем на розрив у своєму зв'язку з Францією. Аналізуючи інформацію з відкритих джерел, маємо наступну метрику.

Санчес сказав, що країна втратила 15 ГВт виробництва електроенергії за п'ять секунд, що еквівалентно 60% національного попиту. Це звісно може бути й закон Ома який спрацював між двома країнами. А може бути та кібератаки. До речі ці приклади в котре свідчить про те, що нам треба розміщувати нашу інформацію суто у власних дата-центрах.

Скоріш за все реальну версію ми не дізнаємось, а тим паче якщо це була якась атака. Нагадаю, що за даними Cloudflare Radar, що відстежує глобальний інтернет-трафік, який різко зменшився в Португалії та 80% в Іспанії порівняно з рівнем попереднього тижня.



Звісно за першою освітою я інженер, але не можу назвати себе фахом енергетиком. Але якщо взяти цю інформацію до відома, близько 43% енергії Іспанії надходить з вітрової та сонячної енергії, при цьому ядерна енергія становить ще 20%, вугільне, інше паливо — 23%. То збій стався скоріш за все у якомусь центральному вузлі який займається перерозподілом генерації від об’єктів, що генерують.

Хочу нагадати, що відключення електроенергії спричинив хаос в Іспанії, Португалії та деяких частинах Франції, залишивши мільйони людей без електроенергії.

З деяких звітів:

Сім'ї сидять у своїх будинках, освітлених свічками, рух порушений, тисячі людей застрягли в тунелях метро, люди не можуть платити карткою, не працював мобільний звʼязок, зупинився громадський транспорт, метро, потяги залізниці, аеропорти.

На енергогенерувальних ядерних об’єктах Іспанії, також зникло зовнішнє постачання на інфраструктуру яка обслуговує реактори. Пряма мова: «Резервні дизельні генератори запустилися і підтримують безпечні умови для реакторів».

Поки європейці розбираються що там було, та роблять висновки, нагадаю що Україна так живе вже з початку повномасштабної фази війни. І тут я хочу подякувати як нашим енергетиками, так і нашим зв’язківцям які неймовірними зусиллями тримають свої інфраструктурні об’єкти.

П.С. Я не вірю що війна достатньо швидко завершиться. І як знати можливо в одному окопі можуть зустрітись представник міністерства фінансів, представник податкової служби, та працівник оператора зв’язку.

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