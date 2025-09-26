Єврокомісія розпочала антимонопольне розслідування проти SAP через послуги підтримки ERP-систем

26 сентября 2025 г., 13:25

CNBC повідомляє, що Європейська комісія у четвер, 25 вересня 2025 року, офіційно розпочала антимонопольне розслідування проти SAP, посилаючись на занепокоєння щодо можливих антиконкурентних практик компанії у сфері послуг підтримки програмного забезпечення.

Розслідування має на меті оцінити, чи могла SAP спотворити конкуренцію на вторинному ринку обслуговування та підтримки, пов’язаному з її ліцензованим on-premises програмним забезпеченням типу ERP.

SAP, що є однією з найдорожчих компаній Європи з ринковою капіталізацією майже 331 млрд дол., заявила, що вважає свої політики та дії повністю відповідними правилам конкуренції ЄС. Представник компанії підкреслив, що хоча вони серйозно ставляться до порушених питань і тісно співпрацюють з Єврокомісією, вони «не очікують, що співпраця призведе до суттєвого впливу на фінансові показники». Попри цю заяву, акції компанії знизилися на 2% після оголошення про розслідування.

Це розслідування стосується саме on-premises версії SAP ERP — програмного забезпечення, яке розміщується на власних серверах компаній, на відміну від хмарних рішень, що доступні через дата-центри компанії. Хоча значна частина бізнесу SAP досі припадає на її on-prem ІТ-послуги, компанія роками намагається змістити фокус на хмару, стикаючись із посиленою конкуренцією з боку таких гігантів, як Microsoft та Oracle, які пропонують власні ERP-продукти.

Варто зазначити, що це розслідування є примітним, оскільки воно стосується не типового для останнього часу об’єкта — великої американської технологічної компанії. Значна частина антимонопольної роботи блоку була зосереджена саме на ринковій потужності американських технологічних гігантів, що призводило до критики, наприклад, з боку Apple, яка нещодавно закликала скасувати Digital Markets Act (DMA), стверджуючи, що він погіршує досвід користувачів. Проте, нинішня увага до SAP підтверджує готовність ЄС застосовувати антимонопольне законодавство до всіх значущих гравців на європейському ринку програмного забезпечення, незалежно від їхньої географічної приналежності.

