Єврокомісія продовжує судитися з Apple за 14 млрд євро

26 мая 2023 г., 16:25

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Єврокомісія в особі комісара з конкуренції Маргрет Вестагер виступила перед верховним судом ЄС у Люксембурзі в апеляції на рішення суду, яким той скасував рішення Єврокомісії з виплати Apple як податків в Ірландії. Причому Ірландія тут виступає співвідповідачем разом з Apple.

Річ у тім, що Apple, як і багато інших американських компаній, активно використовувала особливості низькоподаткового режиму в Ірландії. Єврокомісія при цьому намагається довести, що ірландський підрозділ компанії не займався виключно комерційними операціями, а й активно розробляв дизайн і програмне забезпечення низки ключових продуктів. А отже, саме в Ірландії має оподатковуватися частина доходів компанії від інтелектуальної власності.

Утім, тут не йдеться про славнозвісний Double Irish with a Dutch sandwich, коли одна ірландська компанія відповідає за продажі в Євросоюзі, перераховує всю виручку як роялті компанії в Нідерландах, яка цю саму суму віддає ще одній ірландській компанії, що має штаб-квартиру в офшорі на кшталт Бермуд і завдяки цьому не вважається податковим резидентом Ірландії. Тут ситуація простіша. Компанія всього одна. Але, вочевидь, вона всю суму роялті відправляє в американську компанію. Оскільки сама, за твердженням Apple, яке й оскаржує Єврокомісія, нічого не розробляє.

Наскільки це буде успішним – подивимося. Але Єврокомісія краще б на Google з Meta подивилася – там прямо повний набір не тільки підозрюється, а й практично публічний.

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