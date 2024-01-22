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ЄС надіслав інформаційний запит до 17 технологічних компаній, включаючи Amazon, Apple, Meta

22 января 2024 г., 12:35

Як зазначає Reuters, Європейська комісія заявила, що надіслала запити на інформацію відповідно до Закону ЄС про цифрові послуги (DSA) 17 технологічним компаніям, які вона вважає дуже великими онлайн-платформами (VLOP) і пошуковими системами.

Мова йде про AliExpress, Amazon Store, Apple AppStore, Booking.com, Facebook і Instagram, Google Search, Google Play, Google Maps і Google Shopping, Microsoft LinkedIn і Bing, Pinterest, Snapchat, TikTok, YouTube і Zalando.

ЄС попросив компанії до 9 лютого надати більше інформації про заходи, яких вони вжили для надання дослідникам доступу до даних, що можуть мати відношення до майбутніх виборів в ЄС і національних виборів, а також для боротьби з нелегальним контентом і товарами, що продаються в Інтернеті.

DSA набув чинності в листопаді минулого року і вимагає від дуже великих онлайн-платформ і пошукових систем докладати більше зусиль для боротьби з незаконним контентом і ризиками для громадської безпеки.

У грудні 2023 року Комісія розпочала своє перше розслідування в рамках DSA щодо компанії X, яка займається соціальними мережами, через підозри в порушенні нею своїх зобов’язань.

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