ЄБРР виділяє «Укрпошті» 4,5 млн євро на облаштування 1700 точок безпеки

19 декабря 2022 г., 17:35

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«Європейський банк реконструкції та розвитку» схвалив грант у розмірі 4,5 млн євро для «Укрпошти». Ці кошти будуть спрямовані на створення пунктів обігріву та доступу до електропостачання та інтернету на базі стаціонарних та пересувних відділень поштового оператора.

Грант, який буде залучено зі «Спеціального фонду акціонерів ЄБРР», «Укрпошта» використає на придбання супутникових інтернет-пристроїв та генераторів електроенергії для забезпечення надійного підключення до Інтернету та пунктів зарядки мобільних пристроїв. Також поштовий оператор доповнить 4,5 млн євро ЄБРР додатковими 1,5 млн євро власних коштів, щоб закупити опалювальні печі, Wi-Fi-роутери та освітлювальне обладнання. Таким чином на базі відділень компанії буде створено повноцінну мережу точок безпеки, де кожен українець зможе зігрітися чи зарядити телефон.

Крім того, «Укрпошта» вже використовує для забезпечення зв’язку на деокупованих територіях термінали супутникового інтернету Starlink, надані «Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України» та «Міністерством цифрової трансформації України».

Цей грант ЄБРР доповнює попередній профінансований структурою проєкт, підписаний у листопаді 2020 року, згідно з яким «Укрпошта» використала кредит ЄБРР у розмірі 63 млн євро для модернізації логістичної інфраструктури, а саме закупки пересувних відділень. Завдяки цьому було закуплено понад 1600 пересувних відділень поштового зв’язку. Вони замінили старі відділення пошти в сільській місцевості та відіграли важливу роль у доставлянні посилок, пенсій та товарів першої необхідності місцевому населенню по всій країні, включно з нещодавно звільненими районами на сході та півдні України.

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