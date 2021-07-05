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Японская Denso внедрила ПО Siemens для модельно-ориентированной разработки изделий

5 июля 2021 г., 16:25
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Японская Denso внедрила ПО Siemens для модельно-ориентированной разработки изделий

Компания Siemens Digital Industries Software объявила о том, что японская корпорация Denso - производитель автомобильных комплектующих - выбрала программные продукты Siemens в качестве базового инструмента модельно-ориентированной разработки изделий нового поколения.

Как отмечается, используя модельно-ориентированный подход к проведению расчетов, Denso сможет не только устранить существующие проблемы, но и выполнять поиск в широком пространстве проектных решений на ранних этапах разработки, когда опытные образцы еще не изготовлены. Новый процесс сократит сроки проектирования изделий, снизит расходы, повысит качество конечного продукта и укрепит конкурентоспособность предприятия, по уверениям немецкого производителя.

Сообщается, что опытная эксплуатация завершена за три года, а на 2022 г. запланировано полномасштабное внедрение.

Siemens поддерживает проект несколькими услугами: консультации по выстраиванию оптимальных бизнес-процессов, организация опытной эксплуатации в конструкторском бюро, построение процессов моделирования. Внедрив пакет приложений Simcenter для численного моделирования и проведения испытаний, компания Denso продолжает внедрять системные расчеты при проектирование изделий. Решения семейства Simcenter для 1D-численного моделирования будут использовать и конструктора, и расчетчики, а Teamcenter внутри единой информационной среды обеспечит бесшовную передачу моделей между различными подразделениями компании в разных странах.

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