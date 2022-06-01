Якими будуть супутники Starlink наступного покоління

1 июня 2022 г., 12:15

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Як повідомляє відання Gizmodo, за словами генерального директора SpaceX Ілона Маска, наступне покоління супутників Starlink буде більшим і потужнішим, призначеним для забезпечення доступу до Інтернету у віддалених частинах світу.



У 32-хвилинному ролику на популярному YouTube-шоу Everyday Astronaut Маск розповідає, що SpaceX вже створила перший супутник Starlink Gen2. Супутник нового покоління має довжину 7 метрів (22 фути) і важить близько 1,25 тонни. Для порівняння, Starlink 1.0 важить близько 260 кг. «Подумайте лише про те, скільки корисних біт даних може передати кожен такий супутник», – сказав Маск під час інтерв’ю. «Starlink 2.0 у цьому контексті майже на порядок кращий, ніж Starlink 1.0».



У серпні минулого року SpaceX вперше оголосила про нове покоління своїх супутників Starlink, «призначених для доповнення сузір’я першого покоління, яке SpaceX зараз розгортає».



Але більш важкі супутники створюють більш складну процедуру доставки. Супутники Starlink підіймаються на низьку навколоземну орбіту на борту ракети Falcon 9, але ракета не зможе нести Starlink 2.0. «Falcon не має ні об’єму, ні маси необхідної для Starlink 2.0», - наголосив Маск. - «Отже, навіть якщо ми зменшимо супутник Starlink, характеристик Falcon майже не вистачить для запуску Starlink 2.0».



Натомість SpaceX робить ставку на Starship, важку ракету, яка наразі розробляється, але спостерігаються численні затримки у розвитку цього проєкту. Федеральне управління авіації США (FAA) протягом місяців працювало над екологічною експертизою програми Starship, щоб оцінити її вплив, і очікується, що звіт з'явиться у середині червня, хоча його неодноразово вже затримували. «Нам потрібно, щоб Starship працював і часто літав, інакше Starlink застрягне на землі», – сказав Маск під час інтерв’ю.



Тим часом не всі готові до другого покоління супутників Starlink, які вилітають на низьку навколоземну орбіту. На початку цього року представники NASA підготували лист до FAA, в якому висловлювали занепокоєння з приводу Starlink 2.0 та ризику зіткнення з різними супутниками та космічними кораблями.



Маск створює мегафлот інтернет-супутників, сподіваючись вивести на орбіту 42 000 апаратів, щоб забезпечити широкосмуговий доступ в Інтернет у віддалених частинах світу. Наразі SpaceX має близько 2300 активних супутників Starlink, які вже виведені на орбіту.



Останній за часом запуск SpaceX підняв на низьку навколоземну орбіту 53 супутники.

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