Які AI-сервіси найпопулярніші у світі?

20 января 2025 г., 18:22

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Google, Facebook, Apple, TikTok, AWS, Microsoft, Instagram, YouTube, Amazon, WhatsApp. Компанія Cloudflare представила свій щорічний рейтинг найбільш популярних у світі інтернет-сервісів 2024 року в різних категоріях та країнах, що був складений на основі анонімних даних загальнодоступного DNS-перетворювача 1.1.1.1, яким користуються мільйони людей у всьому світі. Підкреслюється, що ці рейтинги показують відносну популярність у категоріях, а не абсолютний трафік. Тому зниження в рейтингу рік до року може просто відображати зростання конкуренції з боку інших сервісів.

Інтернет-сервісом №1 у світі 2024 року залишався Google (включно з такими службами, як Google Maps і Google Calendar). За три роки існування рейтингу жоден інший сервіс навіть не наблизився до лідера. Facebook протягом року стабільно займав друге місце, хоча відчував конкуренцію з боку Apple, яка за підсумками року посіла третє місце. Своєю чергою TikTok намагався потрапити в першу трійку. AWS показав кращі результати порівняно з 2023 роком та посів п’яту сходинку. Хоча протягом року часто мінявся місцями з Microsoft. Піднявся в рейтингу Instagram, який 2023 року займав восьме місце, а тепер випередив YouTube. Протягом більшої частини року, як і у 2023 році залишався на дев'ятому місці Amazon. WhatsApp, що належить Meta, вперше опинився в топ-10. Близькими до цього були також iCloud від Apple, Netflix і Outlook від Microsoft.

Генеративний штучний інтелект привернув увагу наприкінці 2022 року із запуском ChatGPT від OpenAI та став глобальним явищем протягом 2023 року. Минулого року ChatGPT залишався найпопулярнішим сервісом у категорії, яка включає чат-боти, програмісти-боти тощо.

Цікаво, що на початок 2023 ChatGPT посідав близько 200 місця загального рейтингу популярних ресурсів, а завершив рік біля топ-100. У 2024 році він продовжив зростання – в травні, із випуском моделі 4o, досяг топ-60, а з вересня, з початком навчального року та бізнес-сезону, перебуває в районі топ-50.

Порівнюючи ChatGPT з іншими відомими, втім не пов’язаними зі штучним інтелектом вебсайтами, станом на кінець листопада ChatGPT випереджав Weather.com, Temu, eBay, Telegram, Google Calendar і Prime Video, але відставав від Disney Plus.

Нижче першого місця в рейтингу ChatGPT протягом року відбувалися значні зміни. Character.AI, платформа чат-ботів на основі штучного інтелекту, зберегла другу позицію, випереджаючи Codeium, інструмент штучного інтелекту для генерації коду, який покращив свої позиції з червня, і Quillbot, інструмент написання та перефразування. Claude, чат-бот штучного інтелекту від Anthropic, піднявся в рейтингу, особливо після випуску нової моделі Claude 3. У червні він досяг п’ятого місця. Perplexity, платформа для пошуку й відповідей на основі штучного інтелекту, розпочала рік поза топ-10, але закінчила близько до Claude.

GitHub Copilot, помічник кодувальника на основі штучного інтелекту, зазнав найшвидшого зростання, увійшовши до топ-10 у вересні (після досягнення топ-20 у червні) і залишаючись переважно між п’ятою та третьою сходинкою до листопада. Подібним чином Suno AI, платформа для створення аудіо та музики, увійшла в десятку найкращих у квітні, ненадовго випала, але стабілізувалася між десятим та шостим місцем після жовтня.

Wordtune, помічник із написання текстів, досяг четвертого місця в середині року, але згодом знизився. Tabnine, ще один помічник кодувальника на основі штучного інтелекту, утримував п’яте місце протягом місяців, але опустився після липня. Навпаки, Sider AI, асистент з кодування, увійшов до двадцятки найкращих у березні, а завершив рік на 12 місці. Poe, платформа для чат-ботів зі штучним інтелектом, займала п’яте місце у 2023 році, але на кінець 2024 перемістилася приблизно на дев’яте місце.

Gemini, помічник і модель штучного інтелекту від Google, почав рік з позицій між сьомим та десятим місцями, але випав з топ-10 після липня, оскільки нові платформи AI набрали обертів.

Загалом 10 найкращих сервісів Generative AI у 2024 році за версією Cloudflare: ChatGPT, Character.AI, Codeium, QuillBot, Claude (Anthropic), Perplexity, GitHub Copilot, Wordtune, Poe, Tabnine.

В цілому рейтинги Cloudflare за 2024 рік підкреслюють домінування таких платформ, як Google, Facebook і TikTok, а також швидке зростання сервісів на основі штучного інтелекту. У соціальних мережах X демонструє зниження впливу, тоді як Threads, Bluesky і Mastodon займають окремі ніші, але залишаються далекими від того, щоб наздогнати усталені платформи. Temu продовжує розвиватися в електронній комерції, а Shein і AliExpress зміцнили свої глобальні позиції. У сфері криптовалют Binance відновила оберти, коли біткойн різко зріс. Ігри показали, що Roblox зберіг лідерство, а Steam зазнає помітного зростання.

Комп’ютерний розум: генеративний штучний інтелект у рішеннях AWS