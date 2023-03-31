31 марта 2023 г., 16:25

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Можливо ви чули, що Google не бажає поступатися різним там OpenAI у перегонах LLMs (Large Language Models) і нещодавно запустив у вигляді експерименту власний AI під назвою Bard. Доступ до нього відкривається через запрошення та можливий тільки в США та Великій Британії, але можна пройти через VPN – саме так я інвайт і отримав. І навіть трохи поспілкувався.

І, якщо чесно, я шокований. Я в шоці від того, наскільки тупий і обмежений цей Bard. Не знаю, чи спеціально він так обмежений, але зовсім типовий діалог (я повторював схоже кілька разів і щоразу результати гнітючі):

Насправді, у документі міститься бізнес-план коворкінгу.

І ось таке спілкування повторюється регулярно – іноді почуваєшся персонажем анекдоту:

Синку, я тобі до школи поклала хліб, сир та цвяхи.

Навіщо?

Ну, покладеш сир на хліб і з'їж бутерброд.

А цвяхи?

Ну от же поклала.

Я зовсім не розумію – якщо ось це ілюстрація розвитку LLM у Google, то звідки виросла торішня історія, пам'ятайте, коли якийсь інженер Google бігав інтернетом з криками «А-а-а-а, воно розумне!». У мене таке враження, що Siri, яку досить давно простим чином навчили відповідати уїдливими фразами на спроби звернутися «OK, Google!», і то виявляє більше розумності.

І вже мимоволі віриш повідомленням про Code Red – тобто надзвичайний стан у Google після запуску ChatGPT та Bing AI. Якщо Bard відбиває нинішнє становище у Google, то справа погана.

Втім, до мене доходили чутки, ніби Сундара Пічаї ось-ось того, усунуть, і до влади повернуться Пейдж та Брін. Що, звичайно, абсолютно пусті фантазії людей, які не в курсі всієї попередньої історії Google.

Як я з Bard-ом спілкувався

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