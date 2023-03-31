 
`

СПЕЦИАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТА

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Блоги » Sergey Petrenko

Sergey Petrenko

Як я з Bard-ом спілкувався

31 марта 2023 г., 16:25
+11
голос

Можливо ви чули, що Google не бажає поступатися різним там OpenAI у перегонах LLMs (Large Language Models) і нещодавно запустив у вигляді експерименту власний AI під назвою Bard. Доступ до нього відкривається через запрошення та можливий тільки в США та Великій Британії, але можна пройти через VPN – саме так я інвайт і отримав. І навіть трохи поспілкувався.

І, якщо чесно, я шокований. Я в шоці від того, наскільки тупий і обмежений цей Bard. Не знаю, чи спеціально він так обмежений, але зовсім типовий діалог (я повторював схоже кілька разів і щоразу результати гнітючі):

Як я з Bard-ом спілкувався

Як я з Bard-ом спілкувався

Як я з Bard-ом спілкувався

Насправді, у документі міститься бізнес-план коворкінгу.

І ось таке спілкування повторюється регулярно – іноді почуваєшся персонажем анекдоту:

  • Синку, я тобі до школи поклала хліб, сир та цвяхи.
  • Навіщо?
  • Ну, покладеш сир на хліб і з'їж бутерброд.
  • А цвяхи?
  • Ну от же поклала.

Я зовсім не розумію – якщо ось це ілюстрація розвитку LLM у Google, то звідки виросла торішня історія, пам'ятайте, коли якийсь інженер Google бігав інтернетом з криками «А-а-а-а, воно розумне!». У мене таке враження, що Siri, яку досить давно простим чином навчили відповідати уїдливими фразами на спроби звернутися «OK, Google!», і то виявляє більше розумності.

І вже мимоволі віриш повідомленням про Code Red – тобто надзвичайний стан у Google після запуску ChatGPT та Bing AI. Якщо Bard відбиває нинішнє становище у Google, то справа погана.

Втім, до мене доходили чутки, ніби Сундара Пічаї ось-ось того, усунуть, і до влади повернуться Пейдж та Брін. Що, звичайно, абсолютно пусті фантазії людей, які не в курсі всієї попередньої історії Google.

Як я з Bard-ом спілкувався

Провідні рішення Transcend для професійних вбудованих рішень

+11
голос

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  