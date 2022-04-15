Як виживають в умовах війни постачальники програмних рішень?

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Мабуть, не буде перебільшенням сказати, що у сучасних умовах практично весь український бізнес балансує між боротьбою за власне виживання та майбутнє країни. Цього разу ми вирішили з’ясувати як справляються із викликами постачальники програмних рішень, у тому числі – з кібербезпеки.

Євген Бадах

генеральний директор групи компаній Bakotech

Комунікація з партнерами та вендорами тепер має відтінок війни. Крім бізнесу обговорюємо ще й різні благодійні ініціативи, розповсюджуємо інформацію про фонди, що займаються збором коштів. Це працює – зібрані та перераховані кошти вимірюються вже сотнями тисяч євро. Дуже допомагають наші закордонні партнери. Одні організовують прийом біженців, інші створюють волонтерські ініціативи, багато вендорів донатять на благодійність, надають в користування свої продукти, допомагають нашим хлопцям в ЗСУ та ТРО зі спорядженням.

Близько двох тижнів у нас пішло на те, щоб всі члени команди дісталися безпечних місць та вивезли своїх близьких. Ми нікого не квапили – кожен повертався до роботи коли міг, фізично та морально. Виплатили зарплатню в перший день війни, на 10 днів раніше терміну – хотіли, щоб у всіх були гроші на безпечну дорогу з гарячих точок.

Компанія обрала шлях збереження команди. Причин на це мільйон, головна – ми хочемо війти в післявоєнну Україну із сильною перевіреною командою. Зараз вісім працівників команди служать в ЗСУ та ТРО. Решта працює віддалено над проєктами, близько 100 співробітників залишились в Україні. Завантаженість впала приблизно на 40%, але знаходимо роботу кожному, не проводивши скорочень. В плані комунікації не змінилось нічого – ми завжди практикували віддалену роботу, а в пандемію відточили ці навички. Багато співробітників волонтерять, працюють на IT– та інфофронті. Компанія не заважає цим ініціативам – плануємо час так, щоб встигнути все.

Тож зараз у нас пріоритеті збереження команди, допомога хлопцям в ЗСУ та ТРО, підтримка бізнесу та посилення присутності в інших регіонах, де ми працюємо. Наше завдання як бізнесу – зробити все так, щоб по можливості працівники та компанія не відчували кризу на собі. Це не означає, що ми від неї абстрагуємось. Ми намагаємось тримати довоєнні показники та не впадати у відчай. Звісно ж, головне завдання – перемога. І для цього і компанія, і працівники роблять все можливе. Наш фронт – це бізнес та економіка.

Ситуація така, що ринок в Україні майже зник, тому бізнес просів відсотків на 80. Українська його частина приносила близько 55% всього доходу, тому довелося створювати антикризову стратегію. Зараз попиту з України немає як такого. Можливо, це зміниться з виходом бізнесу зі стагнації, але поки що переломного моменту не наступило. Тому ми обрали іншу стратегію – переорієнтуватись на закордонні офіси та покращити показники в інших країнах. Ми вбачаємо великий потенціал у ринках Азербайджану, Казахстану, Узбекистану, Грузії та країн Балтії, тому будемо значно нарощувати там присутність. Ми працюємо в більш ніж 25 країнах та маємо офіси в Ризі, Празі, Баку, Кракові, Алмати, Нур-Султані та ТБілісі – у нас є для цього хороший плацдарм.

Ми очікуємо збільшення попиту та ріст бізнесу після війни. Але поки він дуже страждає, хоч і нулю не дорівнює. Зараз все покаже квітень: нові активності, нові ініціативи та переорієнтація українських менеджерів може дати добрі результати за кордоном і ми сподіваємось, що нам не доведеться робити вимушених кроків.

Хоча радикальні рішення на жаль виключати не можна. Ми робимо все, щоб зберегти команду, але якщо конфлікт затягнеться на місяці, то ми будемо вимушені йти на скорочення заробітних плат та персоналу.

Поки вдається цього уникати та ми сподіваємось, що перемога буде вже скоро. Для цього кожен робить на максимумі можливостей та допомагає компанії.

Павло Жданович

керівний директор групи компаній Softprom

З початком війни ми припинили бізнес в росії та зараз позбавляємось його юридично. В Білорусі зупинили бізнес на 90%, когось реолокували, вирішуємо що робити з бізнесом далі, поки перевірка перед кожною транзакції на експорт в держорганах Австрії. Усім постачальникам платимо вчасно, дехто дав термін кредиту. Багато виробників зробили для України безплатні оновлення чи навіть безплатне використання чи кредит сплати. Ми ведемо сторінку https://softprom.com/ua/vendors, де позначаємо які вендори зупинили працювати в країні-агресору. До війни в нас був план зробити у 2022 році фокус на Польщі, ми найняли директора та збільшили штат, у квітні відкрили локальну компанію. З травня ми орендуємо будинок на 20 мешканців біля Варшави для тих хто реолокується до Польщі.

Ще до війни ми працювали в Україні у віддаленому режимі більш як на 80%. Ми платили в повному обсязі зарплату до квітня хоч хто де був. У квітні в нас традиційно поновлення контрактів. Усім хто в ЗСУ та теробороні – поновили автоматично, тим хто виконував план до війни – теж. Усім хто мав погані показники запропонували у два рази менше фіксовану частину зарплати та у два рази більше бонус і шанс довести що краще платити їм чим передавати гроші тим, хто воює. В нас гарна сучасна CRM і є ексклюзивний партнерський продукт віддаленої презентації та продажу. Будемо раді надати іншим компаніям цей досвід і можливість користуватися безплатно, а також допоможемо мігрувати з російських CRM.

У ці непрості часи у пріоритеті безпека людей, заробляти, щоб платити тим хто в ЗСУ, теробороні, податки, волонтерам та тощо.

По бізнесу – більш уваги EC. Найняли додатково продавців в Австрії, Польщі, в Болгарії, Словаччині, Балканах.

Стратегія зайняти нішу російських дистриб'юторів у країнах колишнього СРСР не дуже для нас працює – ми й раніше були там сильніші, а одержати навіть контракти великих вендорів на малих ринках менш цікаво ніж йти до Європи та побудувати щось скажемо в Польщі.

Окрім хмар у країнах колишнього СРСР спостерігається падіння. Хмари зросли навіть в Україні. Але якщо говорити про кібербезпеку, то це питання не попиту, а санкцій. Як ми й знали, багато бізнесів навіть у Середній Азії та на Кавказі були на російських грошах чи енергоносіях, чи пов'язані з олігархами та тепер під санкціями. Коли ти говориш що ти компанія з українським корінням, яка займається кібербезпекою, це дуже впливає на контрагентів в ЄС. Можливо вони роблять аналогії дивлячись які в нас круті ЗСУ :) Ми відчуваємо підтримку і розуміємо що в майбутньому ринок Східної Європи кібербезпеки значно зросте.

З перших днів війни ми вирішили працювати та заробляти тим, хто захищає Україну та демократію, навіть якщо ситуація буде значно гіршою, ніж вона є, і довгий час.

Усі наші офіси підтримували наш бек-офіс в Україні з релокацією, розміщенням у Польщі, вони розуміють що вони не тільки заробляють себе гроші, але опосередковано підтримують фінансово боротьбу проти ворога, який завтра може піти на них.

Ми розуміємо, що з нашим портфелем та географією, нам останнім кому потрібно скаржитися на ринок і відчуваємо відповідальність. Ми постачаємо кіберзброю. Тому вимоги до співробітників, хто ні зі зброєю реальною, в нас зросли. Ми навіть підписуємо нові контракти з вендорами зараз. Сьогодні ми шукаємо рішення які потрібні державі у воєнні часи, і не тільки Україні.

Тетяна Скворцова

директор з маркетингу компанії NWU

Початок війни звісно вплинув на роботу компанії, але ми досить швидко пройшли адаптаційний період, він зайняв не більше тижня. Далі робота була налагоджена з урахуванням досвіду отриманого після двох років пандемії.

Частина проєктів була тимчасово заморожена за згодою з партнерами. Усі зобов’язання виконуються. В перші тижні робота в першу чергу була спрямована на розв'язання надважливої задачі: «Чим саме ми можемо зараз допомогти країні?»

В цьому питанні ми отримали підтримку та потужну допомогу від більшості наших вендорів. По декількох напрямках наші вендори вже надають підтримку та захист критично важливої інфраструктури країни, а також разом із партнерами розроблений простий механізм для залучення та надання підтримки для бізнесу.

Варто зауважити, що досить приємно отримувати підтримку і від партнерів (пошук взаємовигідних компромісів) та від контрагентів (наприклад, офісний центр, де ми винаймаємо приміщення для офісу на час війни запровадив пільгові тарифи).

Усі працівники компанії досить швидко повернулись до своїх задач дистанційно та продовжують виконувати задачі й отримувати з/п. Географія релокації достатньо різна: більша частина працівників тимчасово переїхали на захід України, є співробітник який наразі служить у ЗСУ, є такі, що активно займаються волонтерством.

За час пандемії нами була перевірена та відпрацьована схема роботи та розрахунку по з/п, яка дозволяє навіть у достатньо економічно складний період зберігати усі робочі місця та неперервність виплат співробітникам. Наразі ми знову використовуємо ці підходи, задля стабільного існування компанії незалежно від тривалості воєнного стану в Україні.

Звісно наразі по більшості проєктів та розрахунків ми маємо вимушену паузу. Але робота та зв’язок із партерами та клієнтами підтримується постійно і ми впевнені, що при першій можливості уся активна робота по проєктах продовжиться.

Як і в більшості українських компаній, зараз у нас головні задачі: продовжувати проєкти які можуть бути здійснені, підтримуючи економіку країни; надавати допомогу по кіберзахисту державним органам та бізнесу та підтримувати наших захисників.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист