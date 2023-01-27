Як розвивається сегмент мобільних ПК?

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Повномасштабне військове вторгнення зруйнувало логістичні ланцюжки постачання ноутбуків в Україну, а також вплинуло на фінансову взаємодію партнерів. Ми спитали гравців ринку як вони пристосовувались до роботи в таких умовах та як це відбилося на підсумкових показниках.

Валерій Базиленко

директор компанії «АСУС Україна»

Повномасштабна війна, безумовно, безпосередньо вплинула на ринок споживчої електроніки в цілому та на ринок мобільних ПК зокрема. З початку на декілька місяців було повністю розірвано логістичні ланцюжки постачання техніки в Україну.

При тому, що попит зі сторони кінцевого споживача відновився за декілька тижнів після шокової зупинки: у людей виникала потреба замінити загублені або залишені вдома під час термінових переїздів пристрої, щоб бути весь час на зв’язку та мати доступ до оперативної інформації.

Локальні запаси дистриб’юторів були швидко розпродані та виник значний дефіцит, при тому, що ринок суттєво зменшився. Ми одними з перших, попри об’єктивні ризики воєнного стану в країні, поновили кредитні лінії дистриб’юторам та відновили поставки мобільних ПК в Україну. Спочатку з транзитних складів у східній Європі, але невдовзі і з заводів в Китаї.

На сьогодні можемо впевнено констатувати, що, всупереч падінню приблизно на 25% рік до року, ринок мобільних ПК живий, а попит зі сторони кінцевого споживача є стабільним.

Більш того, додає певного позитиву те, що споживач достатньо свідомо ставиться до вибору техніки: беручи до уваги помітне зростання цін внаслідок підвищення обмінного курсу, тренд чітко відображає зміщення попиту з нижнього цінового сегмента в середній та середній плюс.

Також помітно, що користувач свідомо обирає збалансовані за конфігурацією моделі. Наприклад, віддаючи перевагу більшому обсягу оперативної пам’яті та якісному OLED-дисплею при виборі пристроїв на потужніших процесорах. А при виборі ігрових моделей ноутбуків перевага надається сучасним типам графічних адаптерів останнього покоління.

Як тільки ми оговтались від шоку перших днів війни, довелося дуже швидко налагоджувати роботу в незвичних умовах ведення бізнесу.

Об’єктивно зруйнувалися графіки розрахунків як у ланцюжку дистрибуції в середині країни, так і за зовнішніми контрактами: хтось із партнерів втратив товар і не міг вчасно розрахуватись, і нам доводилося пояснювати колегам у штаб-квартирі, що ми тут, працюємо, а партнери не відмовляються від своїх зобов’язань.

Локальні запаси дистриб’ютори частково перемістили в більш безпечні регіони, і це суттєво змінило строки та внутрішню логістику.

Також вимушено мінялись зовнішні логістичні схеми: щоб скоротити терміни поставок товару через Європу й закрити дефіцит у сезон літо – осінь, ми в більшості вантажів перейшли на постачання товару літаком без підвищення цін для партнерів.

Частина працівників нашого офісу та компаній партнерів, в основному жінки, вимушені були переїхати в інші регіони країни та за кордон. Нам усім потрібно було організувати віддалену роботу та налагодити надійну комунікацію.

Після осінніх ракетних обстрілів і часткового виведення з ладу в Києві об’єктів енергопостачання та забезпечення життєдіяльності в офісі організовано «точку незламності», де кожен зі співробітників, партнерів і членів їхніх родин мають можливості повноцінної роботи та доступу до інтернету.

За останній рік обсяги неофіційних поставок в Україну суттєво зросли. У певних цінових сегментах, за нашими оцінками, показник може скласти до 15-20%, у той час, як в попередні роки ця частка не перевищувала 5%.

Причин тому може бути декілька: по-перше, це суттєвий товарний дефіцит на початку літа, що, своєю чергою, разом зі зростанням фінансових ризиків у ланцюжку поставок, викликало загальне підвищення цін на локальному ринку. При тому, що в сусідніх країнах Європи мала місце зворотна ситуація – ціни значно впали через значне накопичення товарних запасів. Іншим суттєвим фактором впливу було рішення влади дозволити бізнесу перехід на єдиний податок 2% від обороту. Це, разом зі зловживаннями на митниці, дало можливість деяким бізнесменам імпортувати товар взагалі без сплати податків і без сплати імпортного ПДВ зокрема.

Звичайно, товар, що завезено без сплати ПДВ, практично неможливо продати корпоративним замовникам, але пропозиція таких продуктів на споживчому ринку досить широка.

Кінцевому споживачеві варто взяти до уваги, що придбання неофіційно ввезеної техніки може мати певні незручності. Обираючи низьку ціну покупець має бути впевненим, що йому продають саме нову техніку, а не вживаний пристрій. Варто уважно перевіряти номер партії на відповідність конфігурації, адже продавці можуть маніпулювати, змінюючи декілька цифр, щоб номер відповідав партії, що призначена для імпорту в Україну. Продавці такого товару гравіюють на клавіатурі українські літери або досить часто продають ноутбуки лише з латинськими символами, залишаючи вирішення питання самому споживачеві.

Та мабуть, головне, споживач має бути впевненими, що в разі необхідності продавець «сірого» пристрою виконає свої сервісні зобов’язання. Оскільки умови гарантії від виробника не розповсюджуються на партії товару, що неофіційно ввезені на територію країни.

Ігор Драч

керівник напряму споживацьких ноутбуків компанії Acer

Цього року маємо падіння ринку приблизно на 23% у штуках. Що є досить гарним результатом зважаючи на війну та сильний попит у 2021 році. Ринок почав суттєво падати ще у лютому на очікуванні воєнних дій. Але вже починаючи з травня відновився до 80% від минулого року і зберігав таку динаміку до перших обстрілів енергетичної інфраструктури на початку жовтня. Ця причина зумовила подальше послаблення попиту у четвертому кварталі.

Серед тенденцій 2022 виокремлю стрімке зростання попиту на захищені ноутбуки та збереження частки ігрових на рівні 25%, яка є однією із найвищих у Європі. Також вартою уваги є середня ціна, яка після значного підвищення у 2021 продемонструвала зростання і в 2022.

Викликом минулого року стало переналаштування фінансових та логістичних схем роботи у всьому ланцюжку поставок. Завдяки стійкості наших партнерів та ефективній взаємодії цей виклик було успішно подолано, що допомогло ринку не відчути дефіциту у критичний для всіх період.

Підґрунтям для неофіційних поставок ноутбуків у споживацький канал став дисбаланс між попитом і пропозицією на сусідніх ринках, зумовлений відчутним падінням попиту після закінчення коронавірусних обмежень. Наразі ми спостерігаємо нормалізацію у цьому питанні та не очікуємо збільшення впливу цього фактору на споживацький канал у поточному році.

Олексій Кононенко

фахівець з клієнтських рішень компанії Dell

За нашими спостереженнями минулого року відбулося суттєве (до 70%) зниження попиту як через ескалацію війни, так і через насичення після пандемії. Великі корпоративні замовники відклали закупівлі, багато ІТ-компаній частково переїхали за кордон. Малий та середній бізнес суттєво знизив попит. У державному секторі десятки тисяч ноутбуків було поставлено за допомогою закордонних донорів (для «Міністерства охорони здоров'я» та «Міністерства освіти»). Проєкти на окупованих територіях та в зоні воєнних дій були припинені.

Нашій компанії, як і іншим великим вендорам, довелося перебудувати логістику та змінити роботу з фінансовими ризиками. У березні, одразу після повномасштабного вторгнення, на найвищому рівні були введені обмеження на постачання для зниження ризиків та забезпечення безпеки персоналу. Нам вдалося досить оперативно впоратися з цією ситуацією та продовжити постачання та сервісне обслуговування в Україні. Зараз у нас стандартні терміни постачання нашого обладнання на замовлення. Розподілена команда продовжує роботу у звичайному режимі. Крім цього, багато бізнес-партнерів перенесли свій бізнес у більш безпечні регіони.

Важко оцінити обсяг сірих поставок ноутбуків. Для корпоративних замовників однією з вимог є фабрична українська клавіатура та відповідна сервісна підтримка від виробника. Для неофіційного постачання це складно зробити. Якщо говорити про суттєвий вплив на обсяги постачання, то це скоріше завезення з-за кордону за програмами, які я згадав раніше. Оскільки наша компанія продовжує постачання в стандартному режимі, немає сенсу займатися завезенням сірої техніки.

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