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Як розпізнати шкідливий чат-бот?

15 июня 2022 г., 14:25

Розпочав свою роботу онлайновий сервіс https://dovidka.info/botchecker/, якій дозволяє перевірити чи не є ворожім той чи інакший чат-бот. Він базується на матеріалах проєкту dovidka.info, які підготовлені у співпраці з Державною службою України з надзвичайних ситуацій, Міністерством оборони України, Апаратом Головнокомандувача Збройних сил України та громадськими організаціями.

Цей ботчекер показує, чи справжній чат-бот, а також те, скільки у нього двійників.

А якщо ви виявили бота, якого у зазначеній базі немає, допоможіть та повідомте про нього до Кіберполіції: https://t.me/stopdrugsbot

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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