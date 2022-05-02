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Sergey Petrenko

Як працює пропаганда

2 мая 2022 г., 17:25
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Сумний факт, який, одначе, треба знати, щоб розуміти реальну картину пропаганди – дослідження, проведене Institute for Strategic Dialogue, виявило, що з 200 повідомлень, присвячених подіям у Бучі протягом першого тижня після виявлення масових звірств російської армії, значно більше поширення набули півсотні, які ставили під сумнів або заперечували події.

Повідомлення відбиралися через CrowdTangle у країнах Європи та Америки, причому вибиралися не просто найпопулярніші пости, а релевантні місцевій аудиторії, тому у вибірку потрапили іспаномовні країни Латинської Америки, наприклад. У результаті 55 повідомлень, які заперечують чи ставлять під сумнів участь російських військ у злочинах, отримали понад 200 тис. репостів, тоді як решта 145 – лише 172 тис. Причому з 55 повідомлень лише шість належали російським посольствам та державним ЗМІ.

До того ж лише два повідомлення містили посилання на джерела, і жодне з них не було забезпечене відміткою про фактчекінг, яку, за ідеєю, має розміщувати Facebook.

Висновків можна зробити багато – як про те, що людям краще заходить будь-яка конспірологія, що суперечить «офіційним» точкам зору, так і про розгалуженість мережі російської пропаганди, особливо в соцмережах.

Як працює пропаганда

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