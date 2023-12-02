Як організувати відеоспостереження на підприємстві? 

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Успішний бізнес без забезпечення високого рівня безпеки на підприємстві сьогодні просто неможливий. Використання передових технологій – це не розкіш, а невід'ємна складова. І в цьому компоненті відеоспостереження відіграє ключову роль, гарантуючи безпеку працівників та майна, що знаходиться на території. Разом із фахівцями компанії Hikvision розглянемо докладно актуальність відеоспостереження на підприємстві, а також тонкощі організації системи спостереження.
Навіщо на підприємстві необхідне відеоспостереження?
- Підвищення безпеки на об'єкті. Із системою спостереження фактично виключено проникнення об'єкт сторонніх осіб. Завдяки системі безпеки проводиться контроль над територією та всіма приміщеннями у цілодобовому порядку. Це стосується складу, цеху, кабінету та інших об'єктів. У цьому плані можливості спостереження безмежні.
- Контроль персоналу. Є категорія співробітників, які без нагляду керівника не виконують свою роботу якісно. А разом із системою спостереження співробітники працюють значно ефективніше. На основі відео можна оцінити хто заслуговує на премію, а хто заслуговує на звільнення.
- Підвищення якості продукції. Камера на виробничій лінії дозволяє вчасно виявляти браковану продукцію та утилізувати її.
- Виключає крадіжки. Співробітники не ризикнуть вкрасти продукцію, що знаходиться на складі. Вони розумітимуть, що за ними слідкує камера.
- І це далеко не всі завдання, з якими може впоратися система спостереження, встановлена на підприємстві.
Тонкості вибору відповідного обладнання для підприємства
Ефективне виконання завдань, а саме їхня якість залежатиме від того, наскільки ви правильно оберете обладнання. При виборі потрібної камери спостереження необхідно орієнтуватися на визначенні критерії та розташування.
- Відкрита територія. Щоб проводити ретельний контроль відкритих територій, необхідно віддавати перевагу пристроям, які ідеально адаптовані для роботи на вулиці, мають відповідний індекс захисту.
- Цілодобова зйомка. Якщо необхідно стежити за підприємством цілодобово, то актуальним рішенням буде придбання пристроїв з інфрачервоним підсвічуванням. Наразі є камери, які навіть уночі надають якісне кольорове зображення.
- Усередині підприємства. Тут важливо подбати про те, щоби була хороша деталізація кадру. Якщо говорити про загальний огляд, тоді достатньо буде роздільної здатності всього 1-2 мегапікселів, а для детального перегляду необхідні камери зі зйомкою з роздільною здатністю від 4 мегапікселів. Якщо потрібно ще чути, про що каже персонал, тоді камери з мікрофоном.
Це є основні правила, а додаткові опції визначаються в індивідуальному порядку. Є специфічні завдання, з яким може впоратися лише спеціальне обладнання, наприклад, з відеоаналітики.
Планування розташування камер спостереження
Наступний етап – це планування розташування камер для підприємства. За рахунок ефективного розміщення можна повністю покрити важливі зони, щоб гарантувати тотальний контроль. Для цього потрібно враховувати такі правила:
- Вхід і вихід. Саме в цьому випадку можна буде ретельно контролювати, хто входить та виходить із території, а також транспорт.
- Прохідні. Обов'язкове встановлення системи спостереження на під'їзній дорозі, парковці або по периметру будівлі.
- Критична зона. Технічні приміщення, сховище цінних матеріалів чи місця з великим скупченням людей – це обов'язково має контролюватись.
Але важливо подбати не лише про те, щоб було встановлено систему відеоспостереження, а й якісне освітлення. Тільки в цьому випадку можна бути впевненим, що ви отримаєте високоякісне відео, якщо станеться непередбачена ситуація.
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