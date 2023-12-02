Як організувати відеоспостереження на підприємстві? 

Успішний бізнес без забезпечення високого рівня безпеки на підприємстві сьогодні просто неможливий. Використання передових технологій – це не розкіш, а невід'ємна складова. І в цьому компоненті відеоспостереження відіграє ключову роль, гарантуючи безпеку працівників та майна, що знаходиться на території. Разом із фахівцями компанії Hikvision розглянемо докладно актуальність відеоспостереження на підприємстві, а також тонкощі організації системи спостереження.

Важливо розуміти, що система відеоспостереження здатна одночасно вирішувати 4 завдання, з якими не впоратися жодна інша охоронна система:

Підвищення безпеки на об'єкті. Із системою спостереження фактично виключено проникнення об'єкт сторонніх осіб. Завдяки системі безпеки проводиться контроль над територією та всіма приміщеннями у цілодобовому порядку. Це стосується складу, цеху, кабінету та інших об'єктів. У цьому плані можливості спостереження безмежні. Контроль персоналу. Є категорія співробітників, які без нагляду керівника не виконують свою роботу якісно. А разом із системою спостереження співробітники працюють значно ефективніше. На основі відео можна оцінити хто заслуговує на премію, а хто заслуговує на звільнення. Підвищення якості продукції. Камера на виробничій лінії дозволяє вчасно виявляти браковану продукцію та утилізувати її. Виключає крадіжки. Співробітники не ризикнуть вкрасти продукцію, що знаходиться на складі. Вони розумітимуть, що за ними слідкує камера. І це далеко не всі завдання, з якими може впоратися система спостереження, встановлена на підприємстві.

Тонкості вибору відповідного обладнання для підприємства Ефективне виконання завдань, а саме їхня якість залежатиме від того, наскільки ви правильно оберете обладнання. При виборі потрібної камери спостереження необхідно орієнтуватися на визначенні критерії та розташування.

Відкрита територія. Щоб проводити ретельний контроль відкритих територій, необхідно віддавати перевагу пристроям, які ідеально адаптовані для роботи на вулиці, мають відповідний індекс захисту.

Цілодобова зйомка. Якщо необхідно стежити за підприємством цілодобово, то актуальним рішенням буде придбання пристроїв з інфрачервоним підсвічуванням. Наразі є камери, які навіть уночі надають якісне кольорове зображення.

Усередині підприємства. Тут важливо подбати про те, щоби була хороша деталізація кадру. Якщо говорити про загальний огляд, тоді достатньо буде роздільної здатності всього 1-2 мегапікселів, а для детального перегляду необхідні камери зі зйомкою з роздільною здатністю від 4 мегапікселів. Якщо потрібно ще чути, про що каже персонал, тоді камери з мікрофоном.

Це є основні правила, а додаткові опції визначаються в індивідуальному порядку. Є специфічні завдання, з яким може впоратися лише спеціальне обладнання, наприклад, з відеоаналітики.

Планування розташування камер спостереження Наступний етап – це планування розташування камер для підприємства. За рахунок ефективного розміщення можна повністю покрити важливі зони, щоб гарантувати тотальний контроль. Для цього потрібно враховувати такі правила:

Вхід і вихід. Саме в цьому випадку можна буде ретельно контролювати, хто входить та виходить із території, а також транспорт.

Прохідні. Обов'язкове встановлення системи спостереження на під'їзній дорозі, парковці або по периметру будівлі.

Критична зона. Технічні приміщення, сховище цінних матеріалів чи місця з великим скупченням людей – це обов'язково має контролюватись.

Але важливо подбати не лише про те, щоб було встановлено систему відеоспостереження, а й якісне освітлення. Тільки в цьому випадку можна бути впевненим, що ви отримаєте високоякісне відео, якщо станеться непередбачена ситуація.

Якщо дотримуватись усіх цих правил, ви можете бути впевненими, що ваше підприємство перебуватиме під тотальним цілодобовим контролем. Але довіряйте встановлення лише професіоналам, тільки в цьому випадку можна буде уникнути сліпих зон.