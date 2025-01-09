Як обвалити акції квантової індустрії

9 января 2025 г., 17:14

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Останнім часом квантові комп'ютери опинилися у фокусі ІТ-індустрії, викликавши інтерес як широкого кола фахівців, так і інвесторів. Однак днями по цьому сегменту було завдано абсолютно несподіваного удару.

Акції D-Wave Quantum та її аналогів впали після того, як генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) припустив, що квантові комп'ютери з'являться лише через десятиліття. У відповідь генеральний директор D-Wave Алан Барац заявив CNBC, що Хуанг «глибоко помиляється», і що його компанія має великих клієнтів, які платять вже сьогодні.

Напередодні Дженсена Хуана запитали про стратегію Nvidia щодо квантових обчислень. Він сказав, що компанія може виробляти звичайні чипи, які потрібні поряд з чипами для квантових обчислень, але цим «комп'ютерам знадобиться в мільйон разів більше так званих кубітів, ніж вони мають зараз». Виведення «дуже корисних квантових комп'ютерів» на ринок може зайняти від 15 до 30 років, заявив Хуанг аналітикам.

Зауваження Хуана призвели до падіння акцій в індустрії, що зароджується, а акції D-Wave впали на 36% в середу.

«Причина, по якій він помиляється, полягає в тому, що ми в D-Wave сьогодні є комерційною компанією», - зазначив Алан Барац в інтерв'ю CNBC. Він сказав, що компанії, включаючи Mastercard і NTT Docomo «вже сьогодні використовують наші квантові комп'ютери у своїх бізнес-операціях». «Не через 30 років, не через 20 років, не через 15 років, - акцентував Барац. - А прямо зараз, сьогодні».

Слід зазначити, доходи D-Wave все ще мінімальні. Продажі в останньому кварталі впали на 27% до 1,9 млн дол. з 2,6 млн дол. роком раніше.

Квантові обчислення обіцяють розв'язувати проблеми, які є складними для сучасних процесорів, такі як злам шифрування, генерація випадкових чисел і великомасштабні симуляції. Технологи працювали над цим десятиліттями, а компанії, серед яких Nvidia, Microsoft та IBM, сьогодні працюють над цим разом з дослідниками зі стартапів та університетів.

D-Wave була серед низки компаній, до яких у грудні відродився інтерес з боку інвесторів, коли Google оголосила про прорив у власних дослідженнях. Тоді Google заявила, що завершила розробку 100-кубітного чіпа, що є другим з шести кроків у її стратегії побудови квантової системи з 1 мільйоном кубітів.

Акції D-Wave злетіли на 178% в грудні після зростання на 185% місяцем раніше. Ціні папери Rigetti Computing, яка працює у тому ж сегменті, впали на 45% в середу, до того ж минулого місяця зростання було в п'ять разів. Ще один гравець - IonQ - показав падіння на 39% учора, при тому, що у грудні акції компанії виросли на 14% після зростання на 143% в листопаді.

Алан Барац визнав, що один з підходів до квантових обчислень, який називається gate-based, може бути реалізований через десятиліття. Але він сказав, що D-Wave використовує підхід на основі annealing, який може бути розгорнутий вже зараз.

Хоча «коментарі Хуана, можливо, і не зовсім не відповідають дійсності для квантових комп'ютерів з вентильною моделлю, вони на 100% не відповідають дійсності для квантових комп'ютерів з відпалюванням», - зазначив Алан Баратц.

Навіть після зниження в середу, акції D-Wave зросли приблизно на 600% за останній рік, що дає компанії ринкову капіталізацію в 1,6 млрд дол.

Квантові обчислення також стимулювалися інтересом інвесторів до штучного інтелекту - технології, яка призвела до стрімкого зростання попиту на графічні процесори Nvidia, що використовують звичайні транзистори замість кубітів. Ринкова капіталізація Nvidia за останній рік зросла на 168% до 3,4 трлн дол.

Однак, Барац заявив, що системи D-Wave можуть розв'язувати проблеми, які виходять за рамки можливостей найшвидших систем, оснащених платформами Nvidia.

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