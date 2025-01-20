Як кастомізація трансформує індустрію захищених пристроїв 

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Компанія Getac, відомий виробник захищених комп’ютерів, надає деталі щодо того, чому майбутнє за пристроями, які враховують потреби замовників і сценарії використання.

Нові технології, еволюція потреб користувачів, глобальна конкуренція - усе це створює значні можливості для розвитку сегменту захищеного обладнання. Стандартизовані, готові пристрої можуть допомогти компаніям скоротити витрати за рахунок масовості виробництва.

Індустрія активно шукає рішеня, що здатні адаптуватися до мінливих трендів і розмаїтих сценаріїв, при цьому маючи конкретні характеристики, необхідні для досягнення цілей замовників.

Сталий розвиток як двигун кастомізації

Як ідеться у звіті McKinsey від 2022 року, на видобування і виготовлення сировини (сталь, алюміній, мідь, пластик тощо) припадає 20% світових викидів парникових газів.

Також появу варіантів кастомізації для виробників захищеного обладнання диктує пріоритетність підвищення енергоефективності. З цією метою виробники можуть модифікувати існуючі продукти або їхні функції, вносячи нестандартні зміни. Наприклад, такі, як інтеграція компонентів, зменшення кількості струмопровідних частин та використання деталей з більшою щільністю енергії.

Незалежна група з матеріалознавства компанії Getac включила перероблені композитні матеріали в конструкцію захищеного ноутбука S410, що дозволило покращити екологічність цього продукту зі збереженням його потужності, мобільності і можливостей зв’язку. Тобто всього того, за що цей пристрій так вподобали користувачі. Корпус Getac S410 на 24% складається з перероблених матеріалів, що дозволяє зменшити енергоспоживання, викиди вуглецю і генерацію електронних відходів у ланцюжку постачання.

Кастомізація потрібна для АІ

Іншим новим трендом є використання в захищених пристроях штучного інтелекту. Чим більше даних збирає пристрій, тим точніше АІ здійснює інтерполяцію і реагування.

Більшість захищених пристроїв, що зараз виробляєються, є мобільними і здатні працювати цілодобово у віддалених і небезпечних умовах. Як наслідок ця технологія потребує подовженого часу роботи від батареї, тим більше що АІ створює додаткове навантаження на процесор та GPU. Функція заміни батареї LifeSupport від Getac є яскравим прикладом того, як компанія відповідає на цю потребу: гаряча заміна дає змогу працювати, поки роботу не буде зроблено.

Вертикальна інтеграція: додатковий контроль ланцюжка постачання збільшує гнучкість проєктування

Getac замикає на себе багато виробничих і постачальницьких функцій - схема, відома як ≪вертикальна інтеграція≫. Ця стратегія забезпечує швидку адаптацію до індивідуальних потреб замовників: наприклад, для певного клієнта було виготовлено унікальну оптичну

мережеву карту.

Завдяки вертикальній інтеграції Getac має доступ безпосередньо до працівників, які можуть надати більше інформації про конкретні сценарії використання обладнання. Вертикальна інтеграція дає змогу компанії масштабувати виробництво кастомізованих продуктів від стадії проєктування, маючи повне розуміння доступних обсягів постачання сировини і деталей. Ця перевага забезпечує економію завдяки масовому виробництву, що дає компанії можливість виробляти унікальні рішення.

На прикладі повністю захищеної мобільної робочої станції X600 можна побачити, як компанія Getac розуміє потреби військових (90% користувачів цієї моделі) і реагує на них через свій вертикально інтегрований ланцюжок постачання. Побажання військових були враховані під час розроблення робочої станції, яка може функціонувати як мобільний периферійний або хмарний сервер. У 2023 році серія Getac X600 отримала нагороду Good Design Award Японського інституту сприяння дизайну в категорії ІКТ‑обладнання.

Кастомізоване захищене обладнання - це те, чого бізнес вже не просто бажає, а очікує від виробників. Getac забезпечує своїм замовникам технологічну гнучкість, обираючи екологічні рішення, інтегруючи штучний інтелект і використовуючи переваги вертикальної інтеграції.

Отримати консультацію та придбати рішення Getac можна в компанії ELKO Ukraine.

Детальна інформація та контакти: https://www.elko.ua/produkty/getac-products

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