Як гіперскейлери змінюють ринок інформаційних технологій

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Популярність хмарних обчислень стрімко зростає в усьому світі й за деякими оцінками вже наступного року один тільки ринок публічних хмарних сервісів перевищить 1 трлн дол. Це зокрема призводить до зростання долі гіперскейлерів на ринку центрів обробки даних. Фахівці вважають, що розвиток технологій генеративного штучного інтелекту тільки підсилить ці тенденції.

Кількість великих центрів обробки даних, що експлуатуються гіперскейлерами, нещодавно перевищила 1000, і за оцінками Synergy Research Group на них наразі припадає 41% світових потужностей всіх ЦОДів. Трохи більш ніж половина цих потужностей зараз знаходяться у власних датацентрах, а решта – в орендованих приміщеннях. Ще 22% потужностей припадає на негіпермасштабні колокації. Таким чином за локальними ЦОДами залишається 37% від загальної кількості потужностей. Всього шість років їх доля сягала 60%.

Аналітики вважають, що через п’ять років частка гіперскейлерів перевищить 60% усіх потужностей, а локальних ЦОДів знизиться до 20%. При цьому загальна потужність усіх ЦОДів продовжить стрімко зростати, в першу чергу за рахунок гіпермасштабних потужностей, які зростуть втричі протягом наступних шести років.

Безумовно співвідношення потужностей датацентрів по регіонах суттєво відрізняється й у США набагато більше власних гіпермасштабних ЦОДів, ніж у Європі чи Азійсько-тихоокеанському регіоні. Однак в цілому всі тенденції рухаються в одному напрямку. За деякими оцінками у 2012 році підприємства витрачали у дванадцять разів більше коштів на обладнання та програмне забезпечення своїх ЦОдів, ніж на послуги хмарної інфраструктури. Сьогодні ж навпаки вони витрачають втричі більше на хмарні сервіси, ніж на власну інфраструктуру датацентрів.

Вочевидь розвиток генеративного ШІ лише посилить ці тенденції в найближчі роки. Оскільки хмарні провайдери мають кращі можливості для впровадження ШІ, ніж більшість підприємств.

За оцінками IDC, світові витрати на публічні хмарні сервіси у 2024 році досягнуть 805 млрд дол., а за чотири роки подвояться. Тільки три галузі – банківська справа, програмне забезпечення та інформаційні послуги, а також роздрібна торгівля – разом у 2024 році витратять на хмарні сервіси близько 190 млрд дол.

Найбільшою категорією хмарних обчислень наразі є програмне забезпечення як послуга (SaaS) – на неї припаде понад 40% усіх державних витрат на хмарні технології у 2024 році. Провідними SaaS-додатками будуть управління ресурсами підприємства (ERM) і управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM), за ними йтимуть додатки для управління контентом, документообігом і додатками для спільної роботи.

Платформа як послуга (PaaS) та інфраструктура як послуга (IaaS) забезпечать майже 20% усіх витрат на публічні хмари цього року. Найбільш швидкорослою категорією за підсумками 2024 року стане PaaS. Тоді як в перспективі найшвидше зростання матимуть платформи штучного інтелекту з п'ятирічним середньорічним темпом приросту 51,1%.

Найменшою категорією витрат на хмарні сервіси буде системне інфраструктурне програмне забезпечення (SIS) – трохи більш як 16% від загального ринку. Серед продуктів SIS найшвидше зростатимуть витрати на програмне забезпечення для фізичних і віртуальних обчислень.

З погляду географії, Сполучені Штати є найбільшим ринком публічних хмарних сервісів, де витрати, як очікується, у 2024 році перевищать 432 млрд дол. Західна Європа стане другим за величиною ринком з обсягом витрат, що наближається до 167 млрд дол., а за нею Азійсько-Тихоокеанський регіон (за винятком Японії та Китаю) (APeJC) з показником понад 51 млрд дол.

Фахівці Canalys вважають, що до 2028 року продажі корпоративного програмного забезпечення через хмарні маркетплейси гіперскейлерів – на чолі з AWS, Microsoft і Google Cloud – досягнуть 85 млрд дол. (16 млрд дол. у 2023 році). І хоча наразі більшість продажів постачальників через три найбільші маркетплейси здійснюються «напряму» кінцевим споживачам, партнери відіграють все більш важливу роль. За прогнозами Canalys, до 2027 року вже понад 50% таких продажів будуть здійснюватися через канал. Оскільки доступність хмарних кредитів для покупок третіх сторін та поява нових покупців поступово змінюють поведінку корпоративних клієнтів у сфері закупівель, стратегії продажів постачальників та моделі каналів збуту.

Беззаперечним лідером за обсягом продажів залишається AWS Marketplace. Але Microsoft і Google Cloud зосереджені на скороченні розриву. Для підприємств, які стикаються з тиском на ІТ-бюджет, можливість використовувати попередньо затверджені хмарні бюджети для придбання широкого спектра програмного забезпечення та продуктів кібербезпеки, користуючись при цьому перевагами спрощеного виставлення рахунків і консолідованих закупівель, може виявитися дуже привабливою.

Все більше великих постачальників програмного забезпечення та рішень кібербезпеки активно використовують цей шлях до ринку. Cisco, Citrix, IBM, NetApp, Nutanix, Red Hat, Salesforce, ServiceNow та Zoom – лише деякі з постачальників, які вже запустили або збільшили свої продажі на ринках гіперскейлерів у 2024 році.

Водночас, багато менших постачальників інтернет-послуг (ISV), що спираються на одну з трьох провідних хмарних платформ гіперскейлерів, використовують їхні маркетплейси як основні шляхи виходу на ринок. Тим часом гіперскейлери спрямовують значні інвестиції в ресурси для спільного продажу на ринку, формування попиту, стимулювання продажів і програми для каналів збуту, щоб залучити постачальників до своїх хмарних платформ.

Фактично канал стає центральним пунктом у боротьбі між гіперскалерами. Оскільки постачальники надають пріоритет ринковим стратегіям, орієнтованим насамперед на партнерів. Завдяки таким моделям, як приватні пропозиції для партнерів AWS, багатосторонні приватні пропозиції Microsoft та нещодавно запущені приватні пропозиції Google Cloud, вендори можуть дозволити своїм партнерам створювати індивідуальні пропозиції для своїх клієнтів на ринках гіперскейлерів, прагнучи при цьому зберегти маржу для каналу.

ІТ-дистриб'ютори також стикаються зі зростальною конкуренцією з боку маркетплейсів гіперскейлерів, які самі виступають як платформи цифрової дистрибуції. Проте у Canalys вважають, що дистриб'ютори відіграватимуть важливу роль у зменшенні операційних труднощів для партнерів і постачальників у міру того, як у світі зростатиме впровадження цифрових технологій, а також у підтримці зростаючої кількості партнерів другого рівня, чиї клієнти хочуть купувати саме таким чином.

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