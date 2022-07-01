Як доглядати авто самостійно і за невеликі гроші  

1 июля 2022 г., 14:52

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Чотири місяці продовжується війна, і усі ми змушені змінювати звичне життя, відмовлятися від багатьох сервісів та вирішувати свої проблеми самостійно. Якщо навесні у багатьох українців була надія, що треба трошки потерпіти і все стане, як раніше, зараз зрозуміло, що терпіти прийдеться довго, а життя триває і деякі речі неможливо відкласти до перемоги.

Серед таких речей обслуговування авто, яке ми звикли делегувати професіоналам. Замість того, щоб викладати кругленьку суму у майстерні за «все включено», замовте необхідне на маркетплейсі Автопро, де можна обрати кращу ціну та умови доставки. А якщо автомобіль все ж таки потребує втручання професіоналів, на цьому ж сайті є каталог автосервісів.

Звісно, якщо є гроші і є професіонали, краще продовжувати цю практику, але якщо автомобіль нормально працює, з’являється велика спокуса заощадити на профілактиці. І тут знаходиться пастка, яка змусить нас платити більше або, як мінімум, незаплановано залишить без «коліс» в неспокійні воєнні часи. Щоб не мати зайвих витрат та зберегти автівку, краще робити ТО самостійно.



Що і як можна перевіряти власними силами

Якщо автомобіль був у автосервісі 8 тис. і більше кілометрів тому на одометрі, прийшов час для елементарного технічного огляду. Щоб зробити такий огляд, не треба мати ніяких спеціальних знань, а все обладнання — очі і руки. За результатами перевірки ви маєте скласти перелік необхідних розхідників, і тільки після цього витрачати якісь (дуже невеликі) гроші.



1. Рівень робочих рідин та відсутність витоку

У середині вашого автомобіля є різні рідини, які час від часу потребують доливу чи оновлення. Це мастила для двигуна та коробки передач, гальмівна рідина, наповнювач ГУР та антифриз. Зверніть увагу на їх кількість та переконайтеся, що вона достатня. Нестача може бути природньою або ні — на останнє вкажуть сліди протікань під капотом чи дном машини.

2. Стан коліс та інших елементів ходової системи

Перевірте тиск у шинах манометром та подивіться, чи немає на них ушкоджень. Огляньте гумові шарніри — чи немає надривів; амортизатори — чи не течуть. З’ясуйте, скільки фрикційного шару залишилось на колодках.



3. Робота електрики та іншого обладнання

Скористайтесь чиєюсь допомогою, щоб здійснити перевірку електрики. Самотужки це зробити не проблема, але доведеться постійно бігати з місця водія назовні і назад. Помічник може, сидячи за кермом, по черзі вмикати та вимикати усі лампи, поки власник авто, тобто ви, дивиться, як вони працюють. Після перевірки сідайте на місце водія самі та погляньте, як працюють самі перемикачі, а заразом подивіться, як працює кермо, селектор, педалі. Нічого не повинне заїдати та видавати недоречні звуки.

Коли перевірку буде зроблено, ви точно дізнаєтесь, що треба купити, а на що не обов’язково витрачатися. Ми впевнені, що ця інформація збереже вам гроші та час.

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