Xilinx анонсировала спутниковый FPGA с поддержкой машинного обучения

20 мая 2020 г., 14:15

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Компания Xilinx объявила о выпуске первого в отрасли 20-нанометрового массива программируемой логики, пригодного для применения в условиях космоса.

Чип Radiation Tolerant Kintex UltraScale XQRKU060 FPGA сконструирован для установки в орбитальных космических аппаратах и обеспечивает значительный выигрыш в габаритах, весе и возможностях по сравнению с предыдущими «космическими» FPGA этой компании, изготавливавшимися с уровнем детализации 65 нанометров. Новое устройство, по информации Xilinx, также оснащено «надёжными, радиационно-устойчивыми функциями».

Производительность обработки цифровых сигналов в XQRKU060 FPGA увеличилась в 10 раз, благодаря чему впервые стало осуществимым выполнение машинного обучения в открытом пространстве.

«20-нанометровый RT Kintex UltraScale FPGA выходит за рамки отраслевых стандартов и устанавливает новый эталон удовлетворения высоких вычислительных запросов, связанных с требовательными к полосе пропускания рабочими нагрузками, с освоением космоса и научными исследованиями», — сказал Минал Савант (Minal Sawant), системный архитектор и менеджер по космическим продуктам в Xilinx.

XQRKU060 FPGA поддерживает фреймворки машинного обучения TensorFlow и PyTorch, позволяя на борту спутников выполнять продвинутые задачи, включая научный анализ, распознавание объектов и классификацию изображений.

Для орбитального программирования XQRKU060 FPGA предназначен обновлённый пакет Xilinx Vivado Design Suite. Он помогает избежать заторов при маршрутизации и гарантирует, что 90% вычислительных ресурсов чипа могут быть выделены на задачи, которые он должен выполнять без какого-либо снижения производительности.

Механические образцы и прототипные экземпляры XQRKU060 FPGA уже доступны, а поставки бортовых модулей начнутся в сентябре. С помощью KCU105 Evaluation Kit или Kintex UltraScale Space Development Kit заказчики могут немедленно приступить к прототипированию своих будущих решений.

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