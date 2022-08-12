Xiaomi оновила свій складний смартфон - випустивши MIX Fold 2

12 августа 2022 г., 9:15

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Компанія Xiaomi представила свій складний флагманський смартфон Xiaomi MIX Fold 2 на презентації нового продукту в материковому Китаї.



Xiaomi MIX Fold 2 має товщину лише 5,4 мм у розкладеному стані та забезпечує однакову якість перегляду як на внутрішньому, так і на зовнішньому дисплеях, стверджує виробник. Крім того, апарат забезпечує автентичне зображення Leica та високу енергоефективність завдяки новітній мобільній платформі Snapdragon 8+ Gen 1.



Компанія наголошує, що анонсовано один із найтонших складних смартфонів на ринку з корпусом у складеному стані завтовшки лише 11,2 мм, що значно тонше, ніж у багатьох конкуруючих пристроїв. Нагадаємо, що у позавчора анонсованого Samsung Galaxy Z Fold 4 - 14,2 мм.



Щоб досягти цих проривних досягнень Xiaomi зосередилася на вдосконаленні шарніру – ключового компонента складного смартфона. Xiaomi MIX Fold 2 оснащено механізмом Micro Waterdrop Hinge власної розробки, яка має менший радіус вигину, більш тонкі екранні модулі, налаштований міні-шарнір, що обертається, використовується вбудований точний процес без пайки для створення двостулкової плаваючої панелі з вуглецевого волокна. Разом ці високоінтегровані компоненти зменшили кількість деталей лише до 87, забезпечивши легшу та тоншу конструкцію шарніру.



Крім того, обидві сторони шарніру використовують технологію штабелювання простору та використовують великі приховані простори з обох боків петлі для м’яких панелей, досягаючи 20% збільшення використання простору та пропонуючи таким чином плоску конструкцію товщиною 5,4 мм із збалансованим розподілом ваги.



Xiaomi MIX Fold 2 має внутрішню складну конструкцію з двома екранами AMOLED з двох сторін. Зовнішній дисплей має класичний форм-фактор 21:9, що забезпечує сумісність із більшістю додатків і враховує досвід користувача під час використання. Цей 6,56-дюймовий дисплей виконано з матеріалу Samsung E5, він має роздільну здатність 2520x1080, підтримує частоту оновлення 120 Гц та колірну гамму P3 з яскравістю до 1000 ніт.



Всередині Xiaomi MIX Fold 2 використовується 8,02-дюймовий OLED-дисплей Samsung Eco. Він базується на технології POL-LESS, замінює традиційний поляризатор ультратонким кольоровим фільтром і використовує чорний матричний матеріал для зменшення відблисків на екрані. У порівнянні з традиційними дисплеями світлопропускання збільшено на 33%, а енергоспоживання зменшено на 25%. Цей екран має роздільну здатність 2160x1914, підтримує колірну гамму P3 та LTPO 2.0 1-120 Гц AdaptiveSync Pro.



Обидва дисплеї забезпечують винятково послідовну взаємодію з користувачем, обидва підтримують частоту оновлення 120 Гц, професійне калібрування екрана за основними кольорами, яскравість 1000 ніт та Dolby Vision. Незалежно від того, який екран використовується, пристрій підтримує подвійне визначення навколишнього освітлення на передній і задній панелях, забезпечуючи природне та плавне автоматичне регулювання яскравості.



Xiaomi MIX Fold 2 використовує новітній інтерфейс MIUI Fold 13, який адаптовано до форм-фактора складного смартфону.



Системні програми Xiaomi MIX Fold 2 налаштовані для великого екрану, а велика кількість інтерфейсів додатків була перероблена для кращої роботи на складному екрані. Календар, керування файлами, диктофон, нотатки та інші програми використовують новий дизайн, щоб повністю скористатися перевагами великого екрана. Адаптація додатків сторонніх розробників здійснюватиметься відповідно до рішень, доступних в Android 12L, забезпечуючи більше вбудованої підтримки для додатків сторонніх розробників.



Додаткові інновації Xiaomi MIX Fold 2 включають оновлення взаємодії з розумним екраном. Тепер користувачі можуть провести трьома пальцями, щоб розділити екран. До плаваючих вікон можна швидко отримати доступ через бічну панель, яку також можна використовувати для виходу з режиму розділеного екрана. Також був розроблений дизайн плаваючих вікон і повідомлень, а багатозадачність на смартфоні ніколи не була настільки ефективною.



Xiaomi MIX Fold 2 буде запропоновано у двох кольорових гамах: Black та Gold. Стосовно глобальних продажів нічого не говориться, у Китаї ціна буде наступною: варіант 12GB+256GB – 8999 юаней (1335 дол.), 12GB+512GB – 9999 юаней (1485 дол.), 12GB+1TB – 11699 юаней (1735 дол.)

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