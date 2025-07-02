Xerox завершує придбання Lexmark

2 июля 2025 г., 17:25

0

Tweet

Xerox Holdings офіціально повідомляє про завершення придбання Lexmark International у Ninestar Corporation, PAG Asia Capital та Shanghai Shouda Investment Centre.

Як зазначається, ця угода, вартість якої становить 1,5 млрд доларів, включаючи чистий борг та прийняті зобов'язання, є важливою віхою у стратегічній трансформації компанії та підкріплює її прагнення надавати інноваційні рішення для робочого середовища в умовах мінливого гібридного середовища.

«Ми давно захоплюємося міцною репутацією Lexmark у сфері друку та керованих друкарських послуг, надійною базою клієнтів і партнерів, а також глобальною присутністю. Протягом багатьох років ми будували партнерські відносини, і сьогодні ми виводимо наш бізнес на новий рівень, - заявив Стів Бандровчак (Steve Bandrowczak), генеральний директор Xerox. - Разом ми досягнемо більшого успіху для наших клієнтів і партнерів завдяки ширшому портфелю рішень для друку та управління друком, продовжуючи нашу реінвенцію та зміцнюючи наш шлях до довгострокового прибуткового зростання».

Стів Бандровчак залишиться генеральним директором Xerox, а виконавча команда буде складатися з керівників Xerox і Lexmark. Підкреслюється, що об'єднана команда керівників створена для прискорення інновацій та масштабування, використовуючи глибокий кадровий потенціал обох компаній.

Об'єднана організація буде обслуговувати понад 200 000 клієнтів у понад 170 країнах і керувати 125 виробничими та дистрибуційними підприємствами в 16 країнах.

«Завдяки придбанню Lexmark, компанія Xerox тепер входить до п'ятірки лідерів у кожному основному сегменті друку і є лідером ринку керованих друкарських послуг. Це стратегічне об'єднання зміцнює наш основний бізнес, додаючи експозицію до зростаючих сегментів

Kingston повертається у «вищу лігу» серверних NVMe SSD