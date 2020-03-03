Xerox предприняла новую попытку враждебного захвата HP

3 марта 2020 г., 13:55

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Корпорация Xerox официально запустила тендер по покупке HP, производителя ПК и принтеров, по уровню капитализации — 27 млрд долл. — превосходящего её в три раза. В этот раз она предлагает 24 доллара за каждую акцию HP в комбинации — $18,40 и 0,149 акции Xerox.

Свой первый подход к сделке Xerox сделала в ноябре прошлого года, тогдашнее её предложение — $22 за акцию, было единогласно отвергнуто советом директоров HP. Затем, в январе, Xerox обратилась напрямую к акционерам HP, заручившись обещаниями Citi, Mizuho и Bank of America профинансировать слияние на общую сумму 24 млрд долл.

Потерпев неудачу снова, Xerox повысила цену до $24 за акцию. Попутно она предупредила, что попытается сменить состав правления HP на другой, более благоприятствующий сделке, на очередном ежегодном собрании акционеров этим летом.

Теперь к банкам, обеспечивающим сделку добавились Mitsubishi UFJ Financial Group, Credit Agricole, PNC Financial Services Group и SunTrust Bank. Как отмечаю многие наблюдатели Xerox фактически пытвется купить HP в долг, который ляжет непростым бременем на вновьобразованную компанию.

Нынешний совет директоров HP продолжает утверждать, что предложения Xerox занижают стоимость их компании, и даже попытается перевернуть переговоры с ног на голову, сообщив, что рассмотрит возможность покупки самой Xerox. Чтобы успокоить акционеров, в прошлом месяце было объявлено о трёхлетнем стратегическом плане, предусматривающем возвращение им 16 млрд долл. к 2022 г.

«Наше предложение даёт шанс сдвинуть дело с мертвой точки, — заявил в понедельник генеральный директор Xerox Джон Висентин (John Visentin). — Акционеры HP получат 27 миллиардов долларов в виде немедленных авансовых денежных средств, сохранив значительный долгосрочный потенциал роста за счет владения акциями в объединённой компании, располагающей большим свободным денежным потоком для инвестиций в рост и для возврата акционерам».

Новое предложение действует до 21 апреля если не будет продлено дополнительно.

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