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Xerox начала поставки новой печатающей машины PrimeLink C9070

23 апреля 2020 г., 16:15
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Компания Xerox объявила о начале продаж полноцветной цифровой печатающей машины начального уровня Xerox PrimeLink C9070.

Отмечается, что новый аппарат разработан для промышленного применения и благодаря своей гибкости способен удовлетворить все основные потребности небольшого полиграфического производства. 10-дюймовый сенсорный экран облегчает доступ к основным функциям, а также облачным и производственным приложениям, которые автоматизируют рабочие процессы.

«Создавая Xerox PrimeLink C9070, мы стремились добиться максимальной надёжности и прорывных характеристик по всем показателям, — отметил Терри Антинора, вице-президент и генеральный менеджер подразделения Workplace Solutions компании Xerox. — Это новое поколение промышленных цифровых печатающих машин начального уровня, с которым Xerox укрепит свою ведущую позицию в сегменте».

За минуту Xerox PrimeLink C9070 может отсканировать 270 оригиналов или напечатать 70 цветных страниц. Причём даже на такой скорости качество не снижается. Устройство обладает лучшими в своём классе характеристиками, обеспечивая разрешение цветной печати 2400x2400 dpi, безупречную передачу мелких деталей, плавные градиенты и точное цветовоспроизведение.

Важные преимущества Xerox PrimeLink C9070 для типографий — возможность печати на плотных материалах до 350 г/кв. м и поддержка удлинённого формата до 660 мм, который позволяет производить баннеры, книжные обложки и календари. Машина может быть дополнена различными устройствами подачи и послепечатной обработки. Xerox PrimeLink C9070 оснащен системой автоматизации настроек печати Simple Image Quality Adjustment (SIQA) и контроллерами EFI, что позволяет операторам быстрее добиваться стабильно высокого качества даже при большом потоке разнородных заданий.


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