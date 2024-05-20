Xencelabs Pen Display 16 - перший у галузі 16-дюймовий сенсорний 4K OLED-дисплей

20 мая 2024 г., 16:45

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Компанія Xencelabs випустила Xencelabs Pen Display 16 - рішення для роботи з пером на екрані, призначене для професіоналів у сфері творчого контенту, викладачів і студентів. Гнучкість - одна з відмінних рис Xencelabs Pen Display 16. Дисплей має товщину 12 мм і важить 1,21 кг, тому його можна використовувати скрізь, де є творчий потенціал - у кав'ярні, на презентації для клієнтів або в класі й удома. Xencelabs Pen Display 16 підключається до будь-якого сумісного ноутбука PC, Mac або Linux за допомогою одного кабелю USB-C/USB-C. Для тих, кому потрібне підключення через HDMI або DisplayPort, до комплекту входить 10-бітний концентратор. Підставка Xencelabs Mobile Easel, що входить до комплекту, пропонує два кути нахилу для малювання.



Пір'яний OLED-дисплей з роздільною здатністю 4K відповідає вимогам творчих користувачів, які хочуть, щоб кольори їхніх малюнків і картин були яскравішими та реалістичнішими. OLED-дисплей також забезпечує відсутність візуальних артефактів, таких як переливи підсвічування. Крім того, художники гідно оцінять здатність пристрою створювати реалістичні кольори на справжньому чорному тлі.



Скляна поверхня дисплея з травленням від краю до краю, виконана за технологією super-AG, забезпечує плавний і природний дотик пера і практично не створює відблисків. Підтримуючи до 1,07 мільярда відтінків, пір'яний дисплей має п'ять колірних просторів, відкаліброваних на заводі: Adobe RGB (98%), P3-DCS (98%), sRGB (99%), Rec 2020 і Rec 709. Алюмінієвий задній корпус дисплея забезпечує швидке відведення тепла без дратівливого шуму вентиляторів.



У комплект постачання Xencelabs Pen Display 16 входять два чутливих до тиску пера, що відповідають ергономічним або стильовим вимогам художника. Трьох кнопкове перо має ширший корпус із трьома кнопками швидкого доступу до додатків, що налаштовуються, а 2-кнопкове тонке перо призначене для тих, хто шукає відчуття й ефекти, створювані справжнім олівцем або тонким пензлем. Обидві ручки оснащені чутливою до натискання гумкою.



Пульт Quick Keys оснащений вісьмома клавішами, що налаштовуються, з OLED-дисплеєм і кольоровим циферблатом для створення безлічі ярликів програмних додатків. Пульт працює до 53 годин на одній зарядці.



Xencelabs Pen Display 16 Bundle за рекомендованою роздрібною ціною $1249 і Xencelabs Pen Display 16 Essentials вартістю $999 очікують у продажі в травні та наприкінці червня відповідно в інтернет-магазині Xencelabs і на Amazon.

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