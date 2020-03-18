Xbox Series X превзойдет по производительности Xbox One в четыре раза

18 марта 2020 г., 12:25

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Компания Microsoft открыла данные о технических характеристиках своей игровой приставки следующего поколения.



Xbox Series X будет оснащена специализированным восьмиядерным чипом AMD Zen 2 (частота ядер 3,8 ГГц), а также графическим модулем AMD RDNA 2, который будет иметь с вычислительную производительность 12 терафлопс, что в четыре раза выше, чем у Xbox One. Эти компоненты будут производится использованием технологических норм 7 нм.



На борту также будет 16 ГБ (GDDR6), и накопитель NVME SSD емкостью 1 ТБ. Кроме того, можно будет нарастить память с помощью специального слота или путем подключения внешнего накопителя через имеющийся порт USB 3.2.



Отмечается, что платформа должна обеспечить как минимум 60 кадров в секунду в разрешении 4К. Но также предусмотрена поддержка вплоть до 120 кадров при 8К.

Microsoft отмечает, что запатентованная форма технологии VRS позволяет разработчикам эффективно использовать всю мощь Xbox Series X. Вместо того чтобы распределять мощность GPU равномерно для каждого пикселя на экране, можнорасставлять приоритеты отдельных эффектов для конкретных игровых персонажей или важных объектов окружающей среды. Эта технология также обеспечит более стабильную частоту смены кадров и более высокое разрешение, не влияя на конечное качество изображения.

Заявлено также, что впервые в консольных играх вы можете рассчитывать на более динамичное и реалистичное окружение благодаря аппаратному ускорению DirectX Raytracing.

Компания сотрудничает с форумом HDMI и производителями телевизоров, чтобы обеспечить наилучшие игровые возможности благодаря таким функциям, как автоматический низкочастотный режим (ALLM) и переменная скорость обновления (VRR). ALLM позволяет Xbox One и Xbox Series X автоматически устанавливать для подключенного дисплея режим минимальной задержки. VRR синхронизирует частоту обновления дисплея с частотой смены кадров в игре, поддерживая вывод плавной картинки без искажений, обеспечивая минимальную задержку и максимальную игровую отдачу.

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